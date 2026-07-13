Strategy Bitcoin yerine bu kez farklı bir varlığa yöneldi - Son Dakika
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Strategy Bitcoin yerine bu kez farklı bir varlığa yöneldi

Strategy Bitcoin yerine bu kez farklı bir varlığa yöneldi
13.07.2026 16:01
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Bitcoin hazine şirketi Strategy, geçen hafta yaklaşık 466,7 milyon dolarlık MSTR hissesi sattı ancak dönem boyunca hiç Bitcoin alıp satmadı. Satıştan gelen gelir, şirketin dolar rezervini 3 milyar dolara çıkardı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi sunulan bildirime göre şirket, 6-12 Temmuz arasında 4.818.781 MSTR hissesi sattı. Elde edilen gelir, 12 Temmuz itibarıyla dolar rezervini 450 milyon dolar artırarak 3 milyar dolara ulaştırdı.

Böylece Strategy, 843.775 Bitcoin'lik varlığını korudu. Kurucu ortak ve icra kurulu başkanı Michael Saylor'a göre şirketin coinleri, ücretler ve giderler dahil yaklaşık 63,7 milyar dolara, ortalama 75.476 dolar fiyatla alındı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 53 milyar dolar değerindeki bu varlık, Bitcoin'in 21 milyonluk arz tavanının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor ama şirket için kâğıt üstünde yaklaşık 10,7 milyar dolar zarar taşıyor. Bitcoin, bildirimin hemen ardından pazartesi günü 63.000 dolar dolayında yatay seyrederken MSTR hisseleri seans öncesinde yüzde 2,6 geriledi.

SAYLOR'IN PAZAR PAYLAŞIMLARI ARTIK ALIMI İŞARET ETMİYOR

Saylor, pazar günü sosyal medyada bir Strategy Bitcoin takip grafiğini "Turuncu noktalar hikâyenin yalnızca bir kısmını anlatıyor" notuyla paylaştı. Saylor'ın düzenli pazar paylaşımları geçmişte çoğu zaman yaklaşan bir alım duyurusunun habercisi olmuştu. Ancak son haftalarda şirketin stratejisi değiştikçe mesajlar daha üstü kapalı hale geldi. 28 Haziran'daki "Daha fazla grafiğe ihtiyacımız olacak" paylaşımını bir alım değil yeni bir sermaye çerçevesi izledi. 5 Temmuz'daki paylaşımın ardından ise şirket, tarihindeki en büyük satışla 216 milyon dolara 3.588 Bitcoin sattı.

Yeni Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi kapsamında Strategy, dolar rezervini imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleriyle sınırladı. Şirket, dijital kredi menkul kıymetleri için başlangıçta STRC'ye öncelik veren 1 milyar dolarlık bir geri alım programı onayladı. Ayrı olarak 1 milyar dolarlık adi hisse geri alımına ve rezerv, temettü ile faizi finanse etmek üzere 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren bir programa da onay verildi.

STANDARD CHARTERED YIL SONU HEDEFİNİ KORUDU

Analistler, Strategy'nin kısa vadede ödeme yükümlülüklerini karşılama gücünün tartışma konusu olmadığı görüşünde. Payward'ın araştırma birimi CF Benchmarks'tan Gabe Selby'ye göre şirketin yıllık finansman maliyeti, Bitcoin varlığının değerinin yaklaşık yüzde 3,4'üne denk geliyor ve nakit rezervi bu maliyetin yaklaşık 17,4 aylık, yetkilendirilen rezerv kapasitesiyle birlikte 25,9 aylık bölümünü karşılıyor. Selby yine de yinelenen satışların ileride bir endişe kaynağına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Selby, Bitcoin satmanın bir tercih olmaktan çıkıp sermaye yapısını ayakta tutmak için düzenli bir zorunluluk haline geldiğinde sorunun başlayacağını belirtti.

Standard Chartered ise cuma günü 2026 sonu için 100 bin dolarlık Bitcoin tahminini korudu. Kuruma göre Strategy'nin Bitcoin'i asla satmama duruşundan onu imtiyazlı hisseleri için teminat olarak kullanmaya geçmesi, bir ödeme gücü sorunu değil iletişim sorunu. Grayscale analistleri de daha güçlü bir finansman pozisyonunun, Strategy kaynaklı ciddi olumsuz senaryo ihtimalini azaltarak Bitcoin'in daha kalıcı bir dip bulmasına yardımcı olabileceğini savundu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin yerine bu kez farklı bir varlığa yöneldi - Son Dakika

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