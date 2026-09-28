Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı - Son Dakika
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Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı

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Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı
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Bitcoin devi Strategy, üst üste ikinci hafta Bitcoin satın alarak rezervini büyüttü. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın hafta sonu verdiği alım sinyalinin ardından gelen açıklama, şirketin önceki haftaya göre daha fazla Bitcoin aldığını gösterdi.

Şirketin 28 Eylül'de duyurduğu son alım 1.665 BTC oldu. Bitcoin başına ortalama 85 bin 681 dolar ödenen işlemin büyüklüğü yaklaşık 142,7 milyon dolara ulaştı. Strategy, 27 Eylül itibarıyla toplam 847 bin 666 BTC tuttuğunu bildirdi.

ALIMLAR İKİNCİ HAFTADA BÜYÜDÜ

Eylül ayındaki aranın ardından yeniden alıma geçen şirket, bir önceki hafta 950 BTC için yaklaşık 75,7 milyon dolar harcamıştı. Son işlemde hem satın alınan Bitcoin miktarı hem de harcanan tutar arttı. Önceki alımda 80 bin doların altında kalan ortalama birim fiyat da bu kez 85 bin doların üzerine çıktı.

Saylor, pazar günü şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren grafiği sosyal medya hesabında paylaşarak yeni bir alıma işaret etmişti. Pazartesi açıklamasıyla birlikte işlemin miktarı ve şirketin güncel rezervi netleşti.

Son alımın ardından Strategy'nin elindeki Bitcoinlerin toplam edinim maliyeti yaklaşık 64 milyar dolara yükseldi.

HİSSE GERİ ALIMI DA SÜRDÜ

Strategy, Bitcoin alımının yanında STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini de geri satın aldı. Şirketin açıkladığı geri alım tutarı 152 milyon dolar oldu.

Saylor, aynı paylaşımında şirketin 27 Eylül itibarıyla dolar cinsinden varlıklarının 6,02 milyar dolara ulaştığını da bildirdi.

Michael SaylorKripto ParaBitcoinSon Dakika

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