Stripe rekor bir fiyatla stablecoin devini satın aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Stripe rekor bir fiyatla stablecoin devini satın aldı

Stripe rekor bir fiyatla stablecoin devini satın aldı

Stripe, stablecoin platformu Bridge'i 1,1 milyar dolara satın alarak fintech sektöründe rekor bir satın alma gerçekleştirdi. Bu anlaşma, Stripe'ın kripto para piyasasındaki varlığını güçlendiriyor ve global ödeme sistemlerinde yenilikçi bir dönemi başlatıyor.

21.10.2024 00:19
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Fintech devi Stripe, stablecoin platformu Bridge'i 1,1 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alarak finans teknolojisi alanındaki en büyük satın alma işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Bu stratejik hamle, şirketin kripto para sektöründeki konumunu güçlendirirken, ödeme sistemleri alanında da yeni bir dönemi müjdeliyor. Stripe'ın bu atılımı, sektördeki diğer oyuncular için de yeni kapılar açabilme potansiyeline sahip.

Stripe'ın 1,1 Milyar Dolarlık Hamlesi: Kripto Ödemelerinde Yeni Bir Dönem Başladı

Ödeme teknolojileri sektörünün önde gelen isimlerinden Stripe, kripto para dünyasında şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, stablecoin platformu Bridge'i bünyesine katarak, 1,1 milyar dolarlık rekor bir anlaşmaya imza attı.

TechCrunch'ın kurucusu Michael Arrington'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı bilgiye göre bu devasa satın alma, Stripe'ın kurumsal tarihindeki en yüksek meblağlı işlem olma özelliğini taşıyor.

Bridge, işletmelerin bir varlığa sabitlenen kripto para birimleriyle işlem yapmasına olanak tanıyan yazılım araçları sunan bir girişim olarak öne çıkıyor. Şirketin kurucuları Sean Yu ve Zach Abrams, daha önce 2013'te Venmo'ya rakip olarak Evenly adlı bir platform kurmuş ve bu şirketi Block'a satmışlardı. Abrams ayrıca kripto para borsası Coinbase'de üst düzey bir pozisyonda görev yapmıştı.

Satın alım işleminden önce Bridge, yatırım turlarında toplam 58 milyon dolar sermaye toplamış ve 200 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Stripe'ın ödediği 1,1 milyar dolarlık bedel, Bridge'in değerinin kısa sürede katlanarak arttığını gösteriyor.

Son değerlemesinde 70 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Stripe, bu ayın başlarında Ethereum, Solana ve Polygon Blockchain ağlarında kullanılan USDC ile ABD'deki işletmeler için kripto ödeme sistemlerini yeniden devreye sokmuştu.

Stripe, geçtiğimiz Haziran ayında Coinbase ile de önemli bir ortaklığa imza atmıştı. Bu kapsamda Stripe, Coinbase'in Base Layer 2 Blockchain ağını kendi kripto ödeme sistemlerine entegre ederken, Coinbase de müşterilerinin Coinbase Wallet üzerinden doğrudan kripto para alışverişi yapabilmesi için Stripe ile çalışacağını duyurmuştu.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stripe rekor bir fiyatla stablecoin devini satın aldı - Son Dakika

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