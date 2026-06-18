Tether altın destekli stablecoini aUSDT'yi kapatıyor - Son Dakika
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Tether altın destekli stablecoini aUSDT'yi kapatıyor

Tether altın destekli stablecoini aUSDT\'yi kapatıyor
18.06.2026 14:01
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Dünyanın en büyük dolar bazlı stablecoin ihraççısı Tether, altın destekli stablecoini aUSDT'yi ve Alloy by Tether platformunu, talebin daha güçlü olduğu ürünlere odaklanmak için kapatıyor.

Tether, yalnızca iki yılın ardından altın destekli ve aşırı teminatlandırılmış aUSDT stablecoini ile Alloy by Tether platformunu kapatıyor. Şirket, kullanıcı etkinliği ve piyasa talebine ilişkin bir incelemenin ardından çarşamba günü bu "stratejik değişiklikleri" duyurdu.

Açıklamaya göre Tether, kaynaklarını "daha güçlü kullanıcı talebi, daha derin likidite ve daha geniş uzun vadeli pazar fırsatı" gördüğü alanlara yönlendirecek. Bu alanların başında altın destekli dijital varlığı XAUT (Tether Gold) ve ekosistemindeki diğer temel ürünler geliyor.

aUSDT, Ethereum akıllı sözleşmeleri kullanılarak XAUT üzerine kurulmuş, aşırı teminatlandırılmış bir türev üründü. Alloy by Tether, kullanıcıların XAUT'u teminat olarak yatırıp aUSDT basmasına olanak tanıyordu. Kilitlenen altının değeri ihraç edilen aUSDT'yi aştığı için kullanıcılar, altın varlıklarını satmadan dolar benzeri likiditeye erişebiliyordu.

Haziran 2024'te tanıtılan platformun piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyon dolar oldu ve ürün, 2,2 milyon dolar değerinde 14,73 kilogram altınla destekleniyor. Kapatma aşamalı ilerleyecek. İlk aşama hemen başlayarak yeni pozisyon açılmasını ve yeni aUSDT basılmasını durduruyor. Kullanıcılar, 17 Eylül son tarihine kadar aUSDT'lerini iade edip XAUT'larını geri alabilecek.

TETHER GOLD 3 MİLYAR DOLARLA RAĞBET GÖRÜYOR

Tether Gold (XAUT) ise rağbet görmeyi sürdürüyor. Şirkete göre 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip XAUT, 22.169 kilogram fiziki altınla destekleniyor. Altın fiyatlarının ons başına 5.300 doları aşan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bu yılın başında XAUT'un piyasa değeri sıçramış, ancak o günden bu yana yüzde 19 gerilemişti. Tether ayrıca şubatta değerli metal platformu Gold.com'un yüzde 12 hissesini 150 milyon dolara alarak XAUT'u platforma entegre etme planını açıkladı.

TETHER YUAN VE EURO COİNLERİNİ DE RAFA KALDIRMIŞTI

Alloy by Tether, şirketin bu yıl rafa kaldırdığı tek ürün olmadı. Tether şubatta, Çin yuanına bağlı stablecoini CNHT'yi "değişen piyasa koşulları, ürüne düşük ilgi ve sınırlı topluluk talebi" gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı. Kasım 2025'te ise euro stablecoini EURT'yi, Avrupa'daki düzenleyici sorunları ve 2024'te kurduğu varlık tokenizasyon platformu Hadron gibi girişimlere odaklanmayı gerekçe göstererek kapattı. Buna karşın şirket, mayısta Gürcistan hükümetiyle iş birliği içinde Gürcü larisine bağlı stablecoin GELT'i çıkarmayı planladığını duyurdu.

Stablecoinler Tether'in temel işi olmayı sürdürse de şirket, son dönemde bu alanın dışındaki teknolojilere giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Yatırımları arasında Bitcoin madenciliği altyapısı, yapay zeka, bulut bilişim ve robotik yer alıyor. Tether en son, 11 Haziran'da Alman teknoloji şirketi NEURA'nın 1 milyar dolarlık finansman turuna öncülük etti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether altın destekli stablecoini aUSDT'yi kapatıyor - Son Dakika

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