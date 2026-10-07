Tether\'e milyon dolarlık USDT davası

5 Ekim'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre anlaşmazlık, Conduit'in işletme sermayesini tuttuğu dijital cüzdandan kaynaklanıyor. Şirket, USDT'nin ihraççısı Tether'in 24 Eylül 2025'te cüzdanı dondurduğunu ve başvurularına rağmen erişimi yeniden açmadığını ileri sürdü.

Conduit, bu cüzdanı şirketin günlük faaliyetlerini finanse eden bir banka hesabına benzetti. Dilekçede, buradaki varlıkların müşterilere değil doğrudan şirkete ait olduğu belirtildi.

DONDURMANIN GEREKÇESİNE İTİRAZ EDİYOR

Uyuşmazlığın arka planında Brezilya'daki bir soruşturma bulunuyor. Conduit'in anlatımına göre Tether, şirketi Brezilya Federal Polisi'ne yönlendirdi. Soruşturmayla bağlantılı şirketlerden Onix, geçmişte Conduit'in ödeme platformunu kullanmıştı.

Ödeme şirketi, bu bağlantının dondurulan cüzdanla ilgisi olmadığını savunuyor. Dilekçede Onix'in platformdaki son işlemini 22 Nisan 2025'te yaptığı, cüzdanın ise 20 Mayıs'ta oluşturulduğu belirtildi. Conduit, cüzdanda hiçbir zaman Onix'e ait para tutulmadığını ileri sürdü.

Şirket ayrıca Brezilya polisinin, dondurulması istenen adresler arasında bu cüzdanın bulunmadığını kendisine doğruladığını aktardı. Tether'in hangi ölçütlerle hareket ettiğini açıklamadığını savunan Conduit, dondurma kararının şirketin kendi girişimiyle alındığını iddia etti.

PARANIN YANINDA TAZMİNAT DA İSTİYOR

Conduit, paraya erişememesinin müşteri ödemelerini finanse etme ve tamamlama kapasitesini düşürdüğünü belirtti. Dilekçede, yaşanan nakit sıkışıklığı nedeniyle çalışanların işten çıkarıldığı ve ofislerin kapatıldığı da ileri sürüldü.

Davanın talepleri cüzdanın açılmasıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, en az 2,76 milyon dolar tazminatın yanı sıra dondurulan USDT'yi destekleyen rezervlerden elde edildiğini savunduğu faiz ve diğer gelirlerin de kendisine ödenmesini istiyor. Mahkemeden, bu rezervlerin ve sağladıkları kazançların hesabının açıklanmasını talep ediyor.