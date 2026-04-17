Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

Tether\'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi
17.04.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, zincir üstü analitik verilerine göre çarşamba günü yaklaşık 70,5 milyon dolarlık 951 BTC'yi Bitfinex sıcak cüzdanından şirketin Bitcoin rezerviyle ilişkilendirilen bir adrese aktardı. Transfer anında Bitcoin 73.936 dolar civarında işlem görüyordu.

Bu hareketle birlikte Tether'ın doğrudan Bitcoin rezervi 97.141 BTC'ye yükseldi. Kripto varlık takip verilerine göre şirket bu büyüklükle blok zinciri altyapı firması Block One'ın ardından özel kuruluşlar arasında en fazla Bitcoin tutan ikinci isim konumunda bulunuyor. Halka açık şirketler arasında ise en fazla Bitcoin tutan kuruluş Strategy olmayı sürdürüyor.

USDT HAZİNESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 4'Ü BİTCOİN

Tether'ın sistematik Bitcoin alım politikası Eylül 2022'de hayata geçirildi. Şirket Mayıs 2023'te çeyreklik net kârının yüzde 15'ini düzenli olarak Bitcoin almak için ayıracağını duyurdu. Bu strateji kapsamında Haziran 2024'te 14.000 BTC'lik bir transfer Twenty One Capital adresine yönlendirilmişti.

Son aktarım, USDT toplam ihraç hacminin 190 milyar doları aştığı dönemde Tether rezervlerinin yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor. Kasım 2024'teki karşılaştırılabilir harekette 961 BTC 97 milyon dolara rezervlere eklenmişti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.