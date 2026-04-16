Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda eden Real Madrid’de yenilginin yankıları sürüyor. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, karşılaşmanın ardından soyunma odasında tansiyon yükseldi.

ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI AMA YETMEDİ

Karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler, attığı 2 golle takımının en etkili ismi oldu. Ancak genç yıldızın çabası turu getirmeye yetmezken, maç sonrası yaşananlar gündeme damga vurdu.

“ARDA, SEN DIŞARI ÇIK!”

İddialara göre, bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasına inen Başkan Florentino Perez, konuşmasına başlamadan önce dikkat çeken bir hamlede bulundu. Perez’in, performansıyla öne çıkan Arda Güler’e “Arda, sen dışarı çık!” diyerek odadan ayrılmasını istediği öne sürüldü. Bu hamle, genç oyuncunun takımın genel performansından ayrı tutulduğu şeklinde yorumlandı.

TAKIMA SERT SÖZLER

Arda Güler’in dışarı çıkmasının ardından futbolculara seslenen Perez’in oldukça sert ifadeler kullandığı aktarıldı. Başkanın, takımın genel performansından memnun olmadığını açık şekilde dile getirdiği belirtildi.

“Birçoğunuz sorumluluklarınızı yerine getirmediniz!” diyerek oyunculara tepki gösteren Perez’in, sezon performansını da eleştirdiği ifade edildi.

“İKİ SEZON KUPASIZ KALMAK KABUL EDİLEMEZ!”

Perez’in konuşmasında, “Real Madrid'de kupa kazanılmayan bir sezon, bir başarısızlık olarak kabul edilir. İki sezon üst üste kupa kazanamamak ise kesinlikle kabul edilemez! Bugünkü çabanızı takdir ediyorum, ancak genel tabloya baktığımızda bu sezon gerçek bir hayal kırıklığı oldu.” sözlerine yer verdiği aktarıldı.

“LİGİ BARİ ONURUNUZLA BİTİRİN”

Başkanın, konuşmasının devamında oyunculara yönelik eleştirilerini sürdürdüğü ve şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Real Madrid forması giymek, bu kulüpte oynamak büyük bir ayrıcalıktır ve beraberinde pek çok ağır sorumluluk getirir. Açık konuşmak gerekirse, birçoğunuz bu sorumlulukları yerine getirmediniz. Artık yapacak bir şey yok, en azından kalan maçlara çıkın ve ligi onurunuzla bitirin!”