Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi

17.04.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya liderlerinin bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forum kapsamında değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen ve dünya liderlerini bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu 2026 start aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"BU İKİ GÜN SON DERECE ÖNEMLİ"

Diplomasinin dünyadaki dramatik ve travmatik olaylar arasında sürekli fayda sağlayan bir hediye olduğunu belirten Barrack, "Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli." diye konuştu.

Barrack, dünyada kafa karıştırıcı ve karmaşık birçok şeyin olduğunu belirterek bu nedenle "burada olmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve küçük de olsa yardımcı olmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

"SURİYE EN BÜYÜK DİPLOMASİ DENEYLERİNDEN BİRİ OLDU"

ADF'nin Suriye için önemine ilişkin soruya Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden işbirliği içeren kuantum bir hareket." yanıtını verdi.

Barrack, Orta Doğu'da herkesin hoşgörü, saygı, alçakgönüllülük ve anlayış aradığını ve bunun aileden, topluluktan, kabileden, dinden ve ulustan kaynaklandığını belirterek "Bence Suriye, diyalog ve işbirliğinin işe yarayıp yaramadığını denememiz için harika bir laboratuvar ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Tom Barrack, Türkiye'den de övgü dolu sözlerle bahsetti. Barrack "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var" ifadelerini kullandı.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMUNA YOĞUN KATILIM

İlki 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da yoğun katılımla yapılıyor. Forumda, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda konuk yer alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yaklaşık yarısı Afrika ve Avrupa'dan, dışişleri bakanı düzeyindeki katılımcıların yüzde 40'ını ise Afrika, yüzde 35'ini Avrupa ve yüzde 22'si Asya'dan oluşuyor. Öte yandan, forum nedeniyle merkezin çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Forum, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları ile devam ediyor.

Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:46:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.