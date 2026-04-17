17.04.2026 10:35
Muğla'da rutin kullandığı ilaçları aldıktan sonra evinde aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde yaşayan ve Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Rıza Tamer iddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere sırtüstü uzandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bulantı ve solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen şarkıcı için yakınları sağlık ekiplerine haber geldi. Olay yerine gelen ekipler, ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tamer, burada yapılan değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Rıza Tamer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RIZA TAMER KİMDİR?

Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı. Yarışmaya katıldığı yıllarda 20'li yaşlarının başında olduğu bilinen sanatçının, günümüzde 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ağlayıp geziyodu kanal kanal kurtulmuş 4 32 Yanıtla
  • Afatsum Yatla MIRIDLIY Afatsum Yatla MIRIDLIY:
    Neresi ünlü ilk defa duyduk 10 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
