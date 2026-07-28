Tether\'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

Belgeye göre XAUt'un yapısı, İslami finansın temel ilkeleriyle uyumlu bulundu. Bu ilkeler arasında tokenin fiziki altınla tam olarak desteklenmesi, faiz ve kaldıraç içermemesi ve rezervlerin şeffaf olması yer alıyor. Tether'e göre her XAUt tokeni, İsviçre'deki kasalarda saklanan bir troy ons fiziki altını temsil ediyor.

Bu belge, Tether'e XAUt'u şeriat uyumlu yatırım ürünleri arayan İslami finans kuruluşlarına ve yatırımcılara pazarlama konusunda daha net bir yol açıyor. Tether, belgenin İslami finansın yaygın kullanıldığı pazarlarda benimsemeyi destekleyeceğini öngörüyor. Şirket bu pazarlar arasında Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi'ni, Güney Asya'yı ve Afrika'nın bazı bölgelerini gösterdi.

ŞERİAT UYUMLU KRİPTO ÜRÜNLERİ YAYGINLAŞIYOR

Kripto paralar uzun süredir İslam alimlerini ikiye bölüyor. Tartışmalar, dijital varlıkların aşırı belirsizliği, spekülasyonu ve faizi yasaklayan şeriat ilkelerine uyup uymadığı çevresinde yoğunlaşıyor. Şirketler bu kaygıları gidermeye çalışırken şeriat uyumlu dijital varlıklar da ortaya çıkmaya başladı.

Bu alandaki erken örneklerden biri 2025'te yaşandı. Bahreyn merkezli AlAbraaj Restaurants Group, bir Bitcoin hazine stratejisi benimsedi ve Bitcoin'e İslam dünyası genelinde erişimi genişletmek için şeriat uyumlu finansal araçlar geliştirmeyi planladığını açıkladı. Daha yakın bir tarihte, nisan ayında Palm Azgar Finance, şeriat uyumlu stablecoini PUSD'yi ADI Chain ağına taşıyarak 3 trilyon doları aşan İslami finans piyasasını hedefledi. PUSD, ağda kullanıma sunulan ikinci stablecoin oldu ve kurumların işlemlerini aynı altyapı üzerinde ister dolara bağlı bir varlıkla ister dirheme dayalı bir tokenle sonuçlandırmasına imkân tanıdı. Bu arada Dubai, Orta Doğu'nun önde gelen bir kripto merkezi olarak öne çıkıyor ve düzenlemeye tabi dijital varlık piyasasını genişletmeyi sürdürüyor. Emirliğin Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), bu ay 50'nci sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansını vererek Hong Kong ve Singapur'daki lisanslı kripto şirketi sayısını geride bıraktı.

TETHER XAUT NEDİR?

XAUt, Tether'in ihraç ettiği ve fiziki altınla desteklenen bir kripto paradır. Her token, İsviçre'deki kasalarda saklanan bir troy ons altını temsil ediyor ve sahibine doğrudan fiziki altın üzerinden değer sağlıyor. Kripto piyasasındaki en büyük tokenlaştırılmış altın ürünlerinden biri olan XAUt, altın fiyatına zincir üstünde erişim imkânı sunuyor. Tether'in son rezerv raporuna göre token, 31 Mart itibarıyla 707 binden fazla troy ons fiziki altınla desteklendi ve bu altının değeri 3,3 milyar doların üzerindeydi. Sektör verilerine göre tokenin zincir üstü varlık değeri, Temmuz 2025'teki yaklaşık 700 milyon dolardan yaklaşık 2,5 milyar dolara yükseldi.