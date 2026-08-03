Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz - Son Dakika
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Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

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Denizli'de düğünde takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya giden damat, altınların arasındaki bir detayı gördüğünde neye uğradığını şaşırdı. Davetlilerden birinin altın kurdelesiyle madeni 5 TL taktığı ortaya çıktı.

Denizli’de yeni evlenen bir çift, düğünün ardından takılan altınları bozdurmak amacıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcunun altınları incelediği sırada fark ettiği bir detay, damadı adeta şaşkına çevirdi. Takıların arasında, üzerine kırmızı kurdele bağlanarak çeyrek altın süsü verilmiş madeni bir 5 TL olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN VİDEOLARINI İNCELİYOR

Düğün hengamesinde durumu fark edemeyen ve kuyumcu tezgahında gerçekle yüzleşen damat, yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Madeni 5 TL’nin renk ve tasarım olarak çeyrek altını andırmasını fırsat bilen davetlinin kim olduğunu belirlemek için çiftin düğün videolarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Düğün Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafakamal Ataturk1881 Mustafakamal Ataturk1881:
    5 tl nin neresi çeyrek altına benziyor... 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    adiligin sınırı kalmadı. benden 26 yıl sonra çeyrek altın taktım düğününde diyerek isteyen aile çıktı. şaka gibi bende verdim utanmadan o kişi istedi ise ben buna kifayetsiz kalamam. sonra orada burada konuşur adamın başını belaya sokar böyleleri.. 0 0 Yanıtla
  • Aslan Balaban Aslan Balaban:
    ülke gündemini tam da işgalmedexek nitelikte haberler veriyorsunuz .Habercilik bu olsa gerek 0 0 Yanıtla
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