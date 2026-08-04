1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün aradan sonra ilk kez bugün CHP Grup Toplantısında kürsüye çıktı. Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nu kürsüye "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanı" diyerek çağırdı.

21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçişinin ardından ilk kez parti grubuna seslendi. 1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’na teşkilat yoğun ilgi gösterirken, sandalye sayısı azalan milletvekillerinin toplantıya katılmaması dikkat çekti.

SALON DOLDU, VEKİL SIRALARI BOŞ KALDI

Kılıçdaroğlu’nun 1009 gün aradan sonra gerçekleştirdiği ilk CHP Grup Toplantısı’nda tezat bir tablo yaşandı. CHP teşkilatları salonda adım atacak yer bırakmazken, Meclis grubundaki vekil katılımı beklentilerin çok altında kaldı.

PARTİ İÇİ MUHALEFET 

91 milletvekilinin istifası sonrası yaşanan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerindeki gerginlik ve Kılıçdaroğlu’na yönelik oluşan parti içi muhalefet boykot kararı aldı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin, bu hafta içinde Kılıçdaroğlu’na karşı ortak bir deklarasyon yayımlamaya hazırlandığı öğrenildi.

ÖZTRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANONS

Milletvekil sıralarındaki ilgisizlik nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Kılıçdaroğlu’nun yüzünü, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın kürsü anonsu güldürdü. Öztrak, Kılıçdaroğlu’nu kürsüye şu sözlerle davet etti: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı; hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürüyen lider, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet ediyorum."

DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Burada partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, açıklamalarında dikkat çeken mesajlar verdi. "Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir cümlesi var: ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte olmak zorundayız" dedi.

"SİYASETİN UNUTTUĞU İNSANLARIN PARTİSİYİZ"

"Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "O kişilerin Türkiye’yle ilgili sorunları var mı, var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı, var. O sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    komedi devam ediyor. bu saatten sonra AKP ye oy veririm ama CHP'ye oy vermem. en azından adamlar gizli kapaklı değil. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
Göztepe yeni sezon öncesi hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet Göztepe yeni sezon öncesi hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet
Kadınlar Fransa Bisiklet Turu’nda sütyen krizi Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi
Denizli’de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:39
Anthony Taylor’a Milli Takım forması hediye edildi Herkes aynı detaya takıldı
Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
12:47
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber
LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:26:11. #7.13#
SON DAKİKA: 1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.