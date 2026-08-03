Başakşehir'de Kayan Araca Müdahale - Son Dakika
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Başakşehir'de Kayan Araca Müdahale

Başakşehir\'de Kayan Araca Müdahale
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Başakşehir'de park halindeki araç yokuştan kaydı. Sürücü, koşarak aracı durdurmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'de park halindeki aracın yokuştan geri kaydığını gören otomobil sürücüsü aracından yol ortasında indi. Koşarak yokuştan kayan otomobilin yanına giden sürücü önce kapıları zorladı. Sürücü kapıları açamayınca bu kez kaput kısmına asılarak otomobili durdurdu. Bu sırada çevrede bulunan 2 kişi daha yardıma koşarken, olay anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan geri kaymaya başladı. Aracın kaydığını gören ve o sırada aracıyla yokuştan aşağı inen sürücü, otomobilden inerek koşmaya başladı. Kayan aracın yanına gelen sürücü önce kapıları açmaya çalılştı. Başarılı olamayınca bu kez aracın ön çamurluk kısmından asılarak otomobili park halindeki bir araca çarpmak üzereyken durdurdu.

ARAÇTAN İNEREK KOŞMAYA BAŞLADI

Bu sırada sürücünün otomobilindeki araç kamerası olayı kaydetti. Olay sırasında araç içerisinde bulunanlar ise yaşananlara şahit olurken bir yandan da 'Araba gidiyor araba kayıyor', 'Arabana dikkat et', 'İnanmıyorum' diye bağırdı. Görüntülerde sürücünün kendi aracından inerek koşması, kayan otomobilin yanına gitmesi ve aracı durdurmak için çabaladığı anlar yer alıyor. Bu sırada çevreden de 2 kişi koşarak aracın yanına geliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kayan Araca Müdahale - Son Dakika

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