İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı - Son Dakika
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İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı

İşte Yeni Parti\'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
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Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyası 5'inci günü geride bıraktı. Kampanyaya 113 bin 678 vatandaş destek verirken, toplanan miktarın 240 milyon 305 bin 252 TL olduğu açıklandı.

CHP’den ayrılan ekibin Özgür Özel öncülüğünde kurduğu Yeni Parti’nin başlattığı bağış kampanyasında ilk 5 gün tamamlandı. Partiden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede geniş kitlelere ulaşan kampanyaya ülke genelinden yoğun bir katılım gerçekleşti.

Söz konusu 5 günlük dilimde bağışta bulunan vatandaş sayısı 113 bin 678’e ulaştı. Kasanın 240 milyon 305 bin 252 TL’lik bir miktara kavuştuğunu belirten Yeni Parti, gördükleri bu büyük destekten ötürü kamuoyuna teşekkürlerini sundu.

BAĞIŞ MİKTARI 240 MİLYONU GEÇTİ

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli Vatandaşlarımız; Yeni Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur! Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Ceylan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Ceylan İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı - Son Dakika
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