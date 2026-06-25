Trump CBDC yasağını imzalamayı veto etti

Trump, çarşamba sabahı Truth Social paylaşımında, Meclis ve Senato'dan geçen konut yasasının imzasının "şiddetle ihtiyaç duyduğumuz SAVE America Yasası'nı geçirene kadar" iptal edileceğini belirtti. Başkan mart ayında da bu yasa geçene dek başka tasarıları imzalamayacağını söylemişti.

Konut erişilebilirliğini hedefleyen yasa, Fed'in 2030 sonuna kadar bir CBDC ya da buna büyük ölçüde benzeyen herhangi bir dijital varlık çıkarmasını yasaklıyor. Ancak metin stablecoinlere bir istisna tanıyor ve "açık, izinsiz ve özel" dolar bazlı para birimlerine izin veriyor.

SENATODAN 85'E 5 GEÇEN YASA

Yasa, Senato'da pazartesi günü 85'e 5 oyla kabul edilmiş ve Cumhuriyetçilerin büyük desteğini almıştı. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Tim Scott, Trump'ın açıklamasından önce çarşamba sabahı yasaya desteğini yinelemişti. Yasayı birlikte sunan Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise "Bu günlerde bunu sık söylemiyorum ama Kongre gerçekten iyi bir şey çıkardı." ifadesini kullandı.

Trump'ın tutumu, kripto düzenlemelerinin akıbeti konusunda da soru işareti yarattı. Senato'nun, finansal düzenleyicilerin dijital varlıklar üzerindeki rolünü değiştirmesi beklenen Dijital Varlık Piyasası Açıklığı (CLARITY) Yasası'nı oylaması bekleniyor. Trump mayıs ayında "geleceğe dayanıklı bir dijital varlık piyasası yapısı" kurmak istediğini söylemişti. Başkanın herhangi bir yasayı veto etmesi durumunda Kongre, her iki kanatta da üçte iki çoğunlukla bu vetoyu aşabilir.