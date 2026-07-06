Trump memecoin sahipleri milyarlarca dolar kaybetti

Aktarılana göre geçen ayın sonu itibarıyla 988 bin 905 TRUMP alıcısı, yani yaklaşık her üç kişiden ikisi memecoinde para kaybetti. Nansen'in raporuna dayanan habere göre bu alıcıların toplam kaybı, tokeni zararına elinde tutanlar dahil 3,81 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık yaklaşık yarım milyon cüzdan tokende toplam 4 milyar dolar kâr yazdı. Nansen bu tabloyu, "az sayıda erken alıcının muazzam kazanç elde etmesi, geniş bireysel yatırımcı kitlesinin ise zararı üstlenmesi" olarak yorumladı. Trump'ın yaklaşık bin sayfalık mali beyanı, kendisinin TRUMP tokeninden 630 milyon doların üzerinde kazanç sağladığını gösterirken tüm alıcıların toplam net kârı yalnızca 200 milyon dolar civarında kaldı.

TRUMP MEMECOİNİ 73 DOLARDAN 1,70 DOLARA DÜŞTÜ

Trump, memecoini Ocak 2025'te göreve dönmesinden yalnızca birkaç gün önce piyasaya sürmüştü. Token kısa sürede 73 doların üzerine çıkarak zirve yaptı, ardından yüzde 97'den fazla değer kaybetti. Piyasa verilerine göre TRUMP şu anda 1,70 dolardan işlem görüyor. Rapor, Trump'ın geçtiğimiz salı günü açıklanan yıllık mali beyanının kripto girişimlerinden geçen yıl 1,4 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini ortaya koymasının birkaç gün ardından geldi.

WORLD LIBERTY ALICILARININ YÜZDE 85'İ ZARAR ETTİ

Nansen, Trump ve üç oğlunu kurucu ortak olarak gösteren kripto ticaret platformuna bağlı token World Liberty Financial'ı (WLFI) da inceledi. WLFI önce doğrudan yatırımcılara 1,5 sentten, sonra 5 sentten satıldı. Nansen'e göre 5 sentten alanlar muhtemelen küçük bir kâr elde etti ancak şirketin izlediği yaklaşık 27 bin cüzdanın yüzde 85'i zarar etti. Bu zarar toplam 83 milyon dolara ulaşırken kalan cüzdanlar toplam 23 milyon dolar kâr yazdı.

Şirket, verileri kamuya açık olmayan borsalarda alım yapan başka yatırımcılar bulunduğu için tokende zarar edenlerin sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu belirtti. Token, eylülde ikincil borsalar aracılığıyla halka açılmıştı.

TRUMP WLFI PLATFORMUNDAN 800 MİLYON DOLAR KAZANDI

Trump'ın mali beyanı, geçen yıl World Liberty Financial platformundan 800 milyon dolara yakın gelir elde ettiğini gösterdi. Trump'a bağlı bir işletme, WLFI satışlarının yüzde 75'ini fiyatından bağımsız olarak alıyor. Trump, perşembe günü katıldığı bir televizyon söyleşisinde çıkar çatışması sorularını geçiştirmiş, açıkladığı kripto kazançlarında "hiçbir yasa dışılık" ve "hiçbir sorun" olmadığını söyleyerek yatırımlardan başkalarının sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.