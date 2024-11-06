Trump zaferi Bitcoin ve kripto para yatırımcılarını harekete geçirdi

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Kripto para piyasaları Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki muhtemel zaferiyle yükseliş trendine girdi. Kuzey Carolina ve Georgia gibi kilit eyaletlerde Trump'ın öne geçmesi, Bitcoin fiyatını 75 bin doların üzerine taşıdı.

Trump Zaferiyle Bitcoin Balinaları Piyasayı Hareketlendirdi

Blockchain istihbarat platformu Lookonchain'in 6 Kasım tarihli X (eski adıyla Twitter) paylaşımına göre Binance'ten dikkat çekici transferler kaydedildi. Yeni oluşturulan 11 farklı cüzdana toplam 1.806 Bitcoin aktarımı gerçekleşti.

The Hill ve Decision Desk HQ dahil olmak üzere birçok kaynak, Donald Trump'ın 2020'de kaybettiği kilit eyaletlerde öne geçmesiyle seçimin galibi olarak Trump'ı işaret ediyor. Bu gelişme, Bitcoin piyasasını hareketlendirdi ve yatırımcı ilgisini yükseltti.

Bitfinex analistleri, opsiyon piyasasındaki verilere dayanarak Bitcoin'in 2024 sonunda 80 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi'nin 70'in üzerinde kalması, yatırımcı güveninin devam ettiğini gösteriyor.