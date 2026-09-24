Trump'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump\'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırım hesaplarından temmuz ayında Bitcoin devi Strategy'nin hisselerinin alındığı ortaya çıktı. Yeni yayımlanan mali bildirim, iki ayrı alımı gösterirken portföyün dışarıdan finans kuruluşlarınca yönetildiği belirtildi.

ABD Hükümet Etik Ofisinin (OGE) 22 Eylül'de yayımladığı bildirimde, 27 Temmuz'daki Strategy alımının 50 bin 1 ile 100 bin dolar arasında olduğu kaydedildi. Bundan üç gün önce, 24 Temmuz'da ise aynı şirketin hisselerine 1001 ile 15 bin dolar arasında yatırım yapıldı.

İşlemler, Trump'ın hesaplarının daha önce hisse sattığı şirkete yeniden yöneldiğini gösteriyor. Hazirandaki satışların ardından 8 Temmuz'da da 1001 ile 15 bin dolar arasında Strategy hissesi elden çıkarılmıştı.

Eski adı MicroStrategy olan şirket, bilançosunda tuttuğu Bitcoin'lerle tanınıyor. Bildirimdeki alımlar doğrudan Bitcoin yerine şirket hisselerini kapsıyor. Aynı dönemde kripto para borsası Coinbase'in hisseleri alınırken, Bitcoin madencileri MARA Holdings ve CleanSpark'ta satış yapıldığı da bildirildi.

TRUMP'IN PORTFÖYÜNÜ DIŞ KURULUŞLAR YÖNETİYOR

Yatırım kararlarını kimin verdiği konusunda Trump Organization, hesapların dışarıdan kuruluşlar tarafından yönetildiğini belirtti. Açıklamaya göre Trump, ailesi ve şirketi, tek tek yatırımların seçilmesinde, yönlendirilmesinde veya onaylanmasında rol almıyor.

Strategy işlemleri, temmuz ayındaki daha geniş bir portföy hareketinin parçasını oluşturuyor. Bildirimde 20 Temmuz'da Microsoft ve Amazon hisselerinin her birinde 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında satış yapıldığı da yer alıyor.

Form, işlem tutarlarını kesin rakamlar yerine aralıklarla veriyor. Bu nedenle Strategy hisselerine ödenen toplam bedel ve alınan pay sayısı tam olarak belirlenemiyor. Bildirim, bu hisselerin bugün hâlâ portföyde bulunup bulunmadığını da göstermiyor.

Donald TrumpKripto ParaABD BaşkanıBitcoinFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:28:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei