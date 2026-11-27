Lider kripto para Bitcoin (BTC), 2022'den bu yana onlarca kez rekor kapanış yaptı ama bunların hiçbiri Tether'in stablecoini USDT'nin arzı küçülürken gelmedi. USDT arzı ise şu anda dört yılı aşkın sürenin en hızlı daralmasını yaşıyor.

Zincir üstü verilere göre Ethereum (ETH) ve TRON ağlarındaki toplam USDT arzı son 60 günde 8,1 milyar dolar azaldı. Bu, Ağustos 2022'den bu yana görülen en büyük 60 günlük düşüş oldu. Düşüşün neredeyse tamamı Ethereum'dan gelirken TRON'daki arz yatay kaldı.

TETHER KASIMDA 8 MİLYAR DOLARLIK USDT YAKTI

Tether kasımda Ethereum üzerindeki USDT'den iki büyük yakım yaptı. Şirket 2 Kasım'da 4 milyar dolarlık USDT yaktı, 20 Kasım'da da aynı büyüklükte bir yakım daha yapıldı. Yakım, tokenların dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor.

Yakımların ardından Ethereum'daki USDT arzı 80,3 milyar dolara inerek Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. TRON'daki büyüme 2026 ortasında Ethereum'daki benzer bir düşüşün etkisini hafifletmişti, bu kez bu destek görülmüyor.

Stablecoinler yatırımcıların kripto para almak için kullandığı nakit işlevi görüyor. Bu yüzden arzdaki daralma piyasadaki alım gücünün azaldığına işaret ediyor. USDT'nin piyasa değeri şu anda yaklaşık 173,9 milyar dolar.

DARALMA DÖNEMLERİNDE ORTALAMA YÜZDE 10 KAYIP

Bir veri analiz şirketinin 2022'den bu yana bütün USDT daralmalarını incelediği çalışmaya göre arz küçülürken Bitcoin'in iki aylık getirisi ortalama yüzde 10'a yakın kayıp oldu. Arzın büyüdüğü dönemlerde ise ortalama getiri yaklaşık yüzde 8 kazançtı.

Bitcoin'in bu dönemdeki 39 rekor kapanışının hiçbiri daralma sırasında gelmedi. Daralma dönemlerinde de yükselişler görüldü. Bunlardan kalıcı olan tek toparlanma 2023'te yaşandı ve ardından USDT yeniden büyüdü.

Şirket ise hızlı çıkışta olumlu bir işaret de görüyor. Şirket sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Likidite en son bu kadar hızlı çıktığında Bitcoin bir ayı piyasasının son aşamalarındaydı." ifadelerini kullandı.

Diğer görüşler daha temkinli. Bir başka analiz şirketine göre gerçek bir dip için düşüşten alım yapanların yorulması gerekiyor. Kripto finans şirketi Galaxy de geçmişteki 13 dip sinyalinden şu ana kadar yalnızca ikisinin oluştuğunu belirtiyor.

Analistler likiditenin geri dönmesi için üç işarete bakıyor. Bunlar arasında 60 günlük USDT arz değişiminin yeniden artıya geçmesi, Ethereum'daki arzın dengelenmesi ve Tether'in hazinesinden çıkan USDT'nin girenden fazla olması yer alıyor.

Bu işaretler görülene kadar Bitcoin'deki her toparlanma kripto piyasasındaki küçülen dolar havuzuna dayanacak. Yayım sırasında Bitcoin 61 bin 400 dolardan işlem görüyor.