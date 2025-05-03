Vitalik Buterin Ethereum'u Bitcoin'e dönüştürmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Vitalik Buterin Ethereum'u Bitcoin'e dönüştürmek istiyor

Vitalik Buterin Ethereum\'u Bitcoin\'e dönüştürmek istiyor

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, ağın karmaşıklığını azaltmak için yeni bir mimari önerdi. Buterin, Bitcoin'den ilham alarak Ethereum'u 5 yıl içinde daha basit, hızlı ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Önerilen değişiklikler arasında 3 slotlu kesinlik modeli ve RISC-V sanal makinesine geçiş bulunuyor.

03.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kripto dünyasını yeni blog yazısıyla heyecanlandırdı. Buterin, Ethereum'u önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin kadar basit hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası sundu. Bu radikal basitleştirme planı, ağın verimliliğini artırırken güvenliği ve erişilebilirliği de iyileştirmeyi hedefliyor.

Ethereum Bitcoin Gibi Basit Olacak

Buterin, 3 Mayıs tarihli "L1'i Basitleştirmek" başlıklı blog yazısında, Ethereum mimarisinin konsensüs, yürütme ve paylaşılan bileşenler bazında yeniden yapılandırılmasına yönelik vizyonunu detaylandırdı. Yazısında, "Bu yazı, Ethereum'un 5 yıl sonra Bitcoin kadar basit hale nasıl gelebileceğini açıklayacak." ifadesini kullanan Buterin, basitliğin Ethereum'un dayanıklılığı ve uzun vadeli ölçeklenebilirliği için taşıdığı önemi vurguladı.

Hisse ispatı (Proof of Stake - PoS) ve Sıfır Bilgi Özlü Etkileşimsiz Bilgi Argümanı (zk-SNARK) entegrasyonu gibi güncellemelerin Ethereum'u güçlendirdiğini kabul eden Buterin, artan teknik karmaşıklığın geliştirme süreçlerini yavaşlattığını, maliyetleri artırdığını ve hata risklerini yükselttiğini belirtti. Buterin, geçmişte Ethereum'un bu konuda yeterince adım atmadığını ve bunun "çoğu zaman hayali faydalar peşinde koşarken aşırı geliştirme harcamalarına, her türlü güvenlik riskine ve AR-GE kültürünün içe dönüklüğüne" yol açtığını ifade etti.

Konsensüs katmanını basitleştirmek amacıyla önerilen kilit adımlardan biri "3 Slotlu Kesinlik" (3-Slot Finality) modeli. Bu modelin, dönemler, senkronizasyon komiteleri ve doğrulayıcı karıştırma gibi karmaşık unsurları ortadan kaldırması hedefleniyor. Buterin, "Aynı anda daha az sayıda aktif doğrulayıcı olması, çatal seçim kuralının (fork choice rule) daha basit uygulamalarını kullanmayı daha güvenli hale getiriyor," diye ekledi. Diğer öneriler arasında, daha basit çatal seçim kurallarına izin vermek ve ağ koordinasyonunu merkezden uzaklaştırıp basitleştirmek için Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (STARK) tabanlı toplama protokollerinin benimsenmesi yer alıyor.

Yürütme katmanı için Buterin, mevcut Ethereum Sanal Makinesi'nden (EVM) RISC-V gibi daha basit ve ZK uyumlu bir sanal makineye geçiş yapılmasını önerdi. Bu değişikliğin, sıfır bilgi ispatları (zero-knowledge proofs) için 100 katlık bir performans artışı sunabileceği ve protokolü önemli ölçüde sadeleştirebileceği belirtiliyor. Açık kaynaklı bir komut seti mimarisi (ISA) olan RISC-V, verimlilik ve kolay uygulama için minimalist bir tasarım felsefesi izliyor. Geriye dönük uyumluluğun korunması adına Buterin, eski EVM sözleşmelerinin bir RISC-V yorumlayıcısı aracılığıyla zincir üzerinde çalıştırılmasını ve geçiş sürecinde her iki sanal makinenin eş zamanlı desteklenmesini teklif etti.

Buterin ayrıca protokol genelinde standardizasyonun önemini vurguladı. Tek bir silme kodlama yöntemi, SSZ (Simple Serialize) formatını önceliklendiren tek bir serileştirme formatı ve tek bir ağaç yapısının benimsenmesini önererek gereksiz karmaşıklığın azaltılmasını ve Ethereum araç setinin düzenlenmesini amaçlıyor. Benzer minimalist yaklaşımlara atıfta bulunan Buterin, Ethereum'un konsensüs açısından kritik mantığı olabildiğince yalın tutarak bir "maksimum kod satırı" hedefi benimsemesini önerdi. Kritik olmayan eski özelliklerin korunacağı ancak temel spesifikasyonun dışında tutulacağı ifade edildi.

Buterin'in bu basitleştirme önerisi, Ethereum'un rakip Katman 1 blok zincirleri karşısında pazar payı kaybetmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Veri hizmeti Nansen'in CEO'su Alex Svanevik, yakın zamanda bir sektör etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ethereum'un L1 blok zinciri ağları arasındaki göreceli hakimiyetinin azaldığını belirtti. Svanevik, "Bana 3-4 yıl önce Ethereum'un kripto dünyasına hakim olup olmayacağını sorsaydınız, evet derdim. Ama şimdi, bunun gerçekleşmediği açık." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vitalik Buterin Ethereum'u Bitcoin'e dönüştürmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:19:53. #7.11#
SON DAKİKA: Vitalik Buterin Ethereum'u Bitcoin'e dönüştürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.