Wall Street devlerinin 2025 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı

Kripto Para

Kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden gelişmeler yaşanıyor. NYDIG araştırma başkanı Greg Cipolaro'nun açıklamaları ve Wall Street kurumlarının analizleri, Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar için artık görmezden gelinemeyecek bir varlık sınıfı haline geldiğini ortaya koyuyor.

Wall Street Kurumlarından Bitcoin Atağı

NYDIG'in üst düzey yöneticisi Cipolaro, yatırımcılara gönderdiği bildiride Bitcoin'in artık kaçınılmaz bir yatırım aracı haline geldiğini belirtti. ETF'ler gibi regüle ürünlerin varlığı ve politik zorunlulukların, yatırımcılar için kurumlar açısından yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.

Stone Ridge Holdings Group'un yan kuruluşu olan NYDIG, kişiye özel Bitcoin odaklı finansal hizmetler sunuyor. Şirket, Bitcoin koruma çözümleri alanında öncü konumda bulunuyor.

JPMorgan analistleri, Bitcoin ve altının seçim sonuçlarından olumlu etkileneceği öngörüsünü paylaştı. MicroStrategy'nin 42 milyar dolarlık Bitcoin alım planı bu beklentiyi desteklerken BRN, fiyat artışının devam edeceğini tahmin etti.

Bernstein analistleri Bitcoin için 2025 yılı hedef fiyatını 250 bin dolar olarak revize etti. Bu projeksiyon, kurumsal ilginin artacağı beklentisine dayanıyor.