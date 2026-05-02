WisdomTree kripto ETP\'lerine ilk çeyrekte 137 milyon dolar net giriş oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varlık yöneticisi WisdomTree, kripto para borsa yatırım ürünlerine (ETP) 2026 ilk çeyreğinde 137 milyon dolar net giriş kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde firma 89 milyon dolar net çıkış raporlamıştı.

Kripto ETP'lerdeki toplam yönetim altındaki varlıklar çeyrek sonunda yaklaşık 1,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2025 ilk çeyreğine kıyasla yüzde 15'lik bir artışa karşılık geliyor. Ancak çeyrek başındaki yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kripto ETP varlığı, dijital varlık fiyatlarının genelde gerilemesiyle 596 milyon dolar değer kaybetti.

WisdomTree'nin toplam yönetim altındaki varlıkları ise 152,6 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde büyüdü. Büyüme, ABD ve Avrupa'da listelenen ürünlere yönelik güçlü girişlerden kaynaklandı.

YENİ KRİPTO ÜRÜNLER VE TOKENİZASYON ATAĞI

Firma çeyrek içinde Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL) fiyatlarını takip eden yeni kripto ETP'ler piyasaya sürdü.

WisdomTree şubat ayında ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonu için bir ilke imza atmıştı. Firmanın WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX) adlı ürünü, 7/24 işlem ve anlık uzlaştırma özelliğiyle faaliyete geçmişti.

Firma ayrıca gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında da aktif. WisdomTree, fonlarını Arbitrum, Avalanche, Base ve Optimism gibi Ethereum tabanlı ve Ethereum uyumlu zincirlere ek olarak EVM dışı bir zincir olan Stellar üzerinde konuşlandırıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi İlk vukuatı değil İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil
Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı
11:52
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li dev şirket iflas etti
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti
11:47
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak
Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
11:41
Küçük İbo’nun son hali olay oldu Estetik iddiaları alevlendi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi
11:33
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
11:13
Avukat Hatice’ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 12:44:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.