X, kripto ve hisse senedi ticareti için Smart Cashtags özelliğini duyurdu

Kripto Para

16.02.2026 09:28
Sosyal medya platformu X'in ürün yöneticisi Nikita Bier, kullanıcıların zaman akışından doğrudan hisse senedi ve kripto para verilerine ulaşıp işlem yapabilmesini sağlayacak Smart Cashtags özelliğinin birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

X'in ürün geliştirmeden sorumlu ismi Nikita Bier, cumartesi günü yaptığı paylaşımda Smart Cashtags adlı yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda devreye gireceğini doğruladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, zaman akışlarında hisse senedi ve kripto para verilerini görüntüleyebilecek, ayrıca doğrudan işlem yapabilecek. Bier aynı paylaşımda, platformda spam içerik oluşturan veya organize taciz kampanyalarını teşvik eden uygulamalara karşı sert önlemler alınacağını da duyurdu.

AMAÇ FİNANSAL VERİ ARAÇLARI SUNMAK

Bier, X'teki paylaşımında kriptonun platformda yayılmasını desteklediğini ancak spam, organize saldırı ve tacize yol açan teşvik mekanizmalarına sahip uygulamaların buna doğru yol olmadığını vurguladı. Bier daha sonra yaptığı bir açıklamada, platformun işlem gerçekleştirmeyeceğini ve aracı kurum olarak faaliyet göstermeyeceğini belirterek yalnızca finansal veri araçları ve bağlantılar oluşturulacağını netleştirdi. X'in geliştirici platformu direktörü Christopher Park ise otomasyon ve kazıma (scraping) yoluyla gerçekleştirilen tüm spam faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde izleneceğini ve büyük ölçekli platform manipülasyonu ile etkileşim çiftçiliği yapan bot ve programlara artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

ÖZELLİĞİN TEKNİK ALTYAPISI BELLİ OLDU

Smart Cashtags, X'in mevcut $TICKER sisteminin üzerine inşa ediliyor. Halihazırda kullanıcılar, bir sembolün başına dolar işareti koyarak tıklanabilir bağlantılar oluşturabiliyor. Yeni sistemde ise kullanıcılar, bir ticker paylaşırken belirli bir varlığı veya akıllı sözleşme adresini tanımlayabilecek. Etikete dokunulduğunda canlı fiyat grafikleri, platformdaki ilgili gönderiler ve doğrudan işlem seçenekleri görüntülenecek. Önceki taslaklarda, fiyat verilerinin yanında entegre "Al" ve "Sat" butonlarının yer aldığı görülmüştü. Bier, Smart Cashtags'i destekleyen API'nin zincir üstünde oluşturulan tüm varlıklar için neredeyse anlık çalışacağını belirtti. Bu durum, merkezi borsalarda listelenmeyen küçük ölçekli tokenlerin de $NVDA gibi hisse senetlerinin yanında görünmesine olanak tanıyacak.

Bier, bu özelliğin sinyallerini ilk kez 11 Ocak'ta vermişti. O dönemde X'i "finansal haberler için en iyi kaynak" olarak tanımlayan Bier, platformda okunanlar doğrultusunda yüz milyarlarca dolarlık yatırım kararı verildiğine dikkat çekmişti. Bier, ekibin şubat ayını hedefleyen bir halka açık sürüm öncesinde geri bildirim topladığını söylemişti.

Kripto Para, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
