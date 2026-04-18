Üye Girişi
Son Dakika Logo

X'in Cashtags özelliği rekor işlem hacmine ulaştı

18.04.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X ürün direktörü Nikita Bier, platformun bu hafta başında hayata geçirdiği Cashtags özelliğinin küresel ölçekte 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluşturduğunu açıkladı. Bier, söz konusu rakamın yalnızca hafta başından bu yana biriken veriden elde edildiğini belirtti.

Bier hesabından yaptığı açıklamasında "Ticaret pilotumuzdan elde edilen toplu verilere dayanarak X, salı gecesinden bu yana küresel ölçekte tahminen 1 milyar dolarlık işlem hacmi sağladı." dedi.

Cashtags, ABD ve Kanada'daki iPhone kullanıcılarına hisse senetleri ve kripto paralara ait finansal verileri doğrudan zaman akışlarında görüntüleme imkânı sunuyor. Özellik, ilgili finansal araçlara ait gönderilere ve piyasa verilerine tek tıkla ulaşmayı sağlıyor.

X MONEY HAZIRLIĞI VE SÜPER UYGULAMA HEDEFİ

Cashtags lansmanı, Elon Musk'ın X'i bir süper uygulamaya dönüştürme hedefiyle örtüşüyor. Musk geçen ay, şirketin dijital cüzdan uygulaması X Money'e nisan ayında erken genel erişim açılacağını duyurmuştu. Uygulama kullanıcıdan kullanıcıya para transferi ve ödeme hizmetleri sunmayı hedefliyor. Platformun kripto para işlemlerine ne zaman kapı aralayacağı henüz netleşmedi. Mizuho analistleri bu hafta söz konusu hamlenin düzenleyici engellerle karşılaşabileceğini değerlendirdi.

Bier, X'in işlem gerçekleştirmeyeceğini ve aracı kurum işlevi üstlenmeyeceğini net biçimde ortaya koydu. Platforma finansal veri araçları ile bağlantı noktaları kazandırılacağını vurguladı. Nikita Bier, "X her zaman yatırımcılar için en iyi finansal haber kaynağı oldu. Zaman akışında okunanlar her gün milyarlarca dolarlık yatırım kararını şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Lansmandan bir gün önce kripto piyasasının zor bir yıl geçirdiğini paylaşan Bier, "Belki bunu düzeltmek için bir şeyler başlatmalıyız." demişti. Solana Labs danışmanlığı da yürüten Bier, X bünyesine geçen yıl haziranda katıldı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu Yıldız isim kadroda yok
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:29
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:53:42.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.