Kripto Para ve Yapay Zeka Sistemleri Arasında İlk Kripto Para Transferi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto Para ve Yapay Zeka Sistemleri Arasında İlk Kripto Para Transferi Gerçekleşti

Kripto Para ve Yapay Zeka Sistemleri Arasında İlk Kripto Para Transferi Gerçekleşti

Kripto para borsası Coinbase, yapay zeka tarafından yönetilen ve yürütülen ilk kripto para işlemini başarıyla sonuçlandırdı. Bu gelişme, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin birleşiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

31.08.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ve yapay zeka teknolojilerinin kesişiminde yaşanan bu önemli gelişme, finansal işlemlerin geleceğine dair yeni perspektifleri ortaya koyuyor. Coinbase'in üst düzey yöneticisi Brian Armstrong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, @CoinbaseDev platformunda gerçekleşen bu işlemin, yapay zeka ajanları arasındaki ilk kripto para transferi olduğunu paylaştı.

Kripto Dünyasında Yapay Zeka Devrimi

Armstrong'a göre bu işlem sırasında bir yapay zeka sistemi, başka bir yapay zeka sistemi ile etkileşime geçerek yapay zeka tokenları elde etti. Bu tokenlar, algoritmaların veri setlerinden öğrenmesini sağlayan önemli araçlar olarak değerlendiriliyor. Armstrong, yapay zekaların token alışverişi yaparak kendi işlemlerini yürüttüğünü ifade etti.

Coinbase CEO'su ayrıca yapay zeka sistemlerinin etkili bir şekilde işlem yapamamalarının ana sebebinin ödeme sistemlerine erişim eksikliği olduğunu vurguladı. Armstrong, "Yapay zeka programları banka hesabı açamaz ancak kripto cüzdanlarına sahip olabilirler. Artık 'USDC on Base' kullanarak yatırımcılar veya diğer yapay zekalarla işlem yapabilirler. Bu işlemler anında, küresel ve ücretsiz gerçekleşmektedir" dedi.

Bu gelişmeler, yapay zeka sistemlerinin ekonomik işlemlerde aktif rol almasını teşvik etmek amacıyla Armstrong'un büyük dil modellerine kripto cüzdan sağlanması çağrısından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Armstrong, yapay zeka sistemlerinin ekonomiye katılımını ve iş yapabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Öte yandan Skyfire ve Biconomy gibi firmalar yapay zeka sistemlerinin bağımsız olarak finansal işlemler gerçekleştirebilmesine imkan tanıyan yeni platformlar geliştirmeye devam ediyor. Biconomy'nin kurucu ortağı Aniket Jindal, bu platformların AI sistemlerinin onchain işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan yeni yetkilendirme katmanları olarak hizmet verdiğini açıkladı.

Bu yenilikçi gelişmeler, Blockchain teknolojisi ve yapay zeka entegrasyonunun finans sektöründe yaratacağı potansiyel dönüşümün sadece başlangıcı olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde, bu alandaki ilerlemelerin geleneksel finans sistemlerini nasıl etkileyeceği ve yeni nesil finansal hizmetlerin şekillenmesinde nasıl bir rol oynayacağı merakla bekleniyor.

Kripto Para, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto Para ve Yapay Zeka Sistemleri Arasında İlk Kripto Para Transferi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
19:48 UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Performans Tahminleri UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri
19:28 Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:45 Galatasaray Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e kiraladı Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
17:08 Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer olduktan sonra sakatlandı Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı
17:01 Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer’in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
16:52 Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 15:06:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto Para ve Yapay Zeka Sistemleri Arasında İlk Kripto Para Transferi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement