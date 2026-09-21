ZetaChain yeni adresi Solana olacak - Son Dakika
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ZetaChain yeni adresi Solana olacak

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ZetaChain yeni adresi Solana olacak
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ZetaChain, kendi ağını kapatarak Solana'ya geçmeye hazırlanıyor. Proje, çalışmalarını yapay zeka uygulaması Anuma'ya yöneltmek istiyor. Geçişin nasıl uygulanacağı ve ZETA sahiplerini nelerin beklediği ise sonraki aşamada netleşecek.

ZETA sahipleri, 20 Eylül'de sona eren oylamada projenin bağımsız Blockchain ağının kapatılmasına yönelik teklifi onayladı. Katılım yüzde 58 ile gerekli yüzde 40 eşiğini aştı. Karşı oylar ve çekimser oylar ayrı ayrı yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Karar, ağın hemen kapatılacağı anlamına gelmiyor. Ekip dönüşümün ayrıntılarını hazırlarken ZetaChain çalışmaya ve staking işlemleri sürmeye devam edecek. Kullanıcı bakiyelerinin kayda alınacağı blok ile ağın kapanacağı blok, daha sonra sunulacak ikinci teklifte belirlenecek.

ZETA BİRE BİR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Geçiş planına göre ZETA, Solana üzerinde SPL standardında bir tokena dönüştürülecek. Dönüşüm bire bir oranında yapılacak, tokenın işlem kodu ve toplam arzı korunacak. Kilitli tokenların serbest bırakılma takvimleri değişmeyecek. Ethereum ve BNB Chain üzerindeki ZETA tokenları ise teklifin kapsamı dışında kalacak.

İkinci teklif, kullanıcıların yeni tokenlarını nasıl alacağını ve bağlantılı ağlardaki varlıklarını nasıl çekeceğini de açıklayacak. Ekip, borsalar dönüşüm düzenlemelerini teyit etmeden teklifi oylamaya sunmayacağını belirtti. Henüz kesin bir geçiş tarihi verilmedi. Solana'ya geçildikten sonra staking ve ödüllerin nasıl işleyeceği üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

ZetaChain geliştiricileri, şubat ayında kullanıma açılan özel yapay zeka uygulaması Anuma'ya odaklanmak için kendi ağlarını işletmelerinin artık gerekli olmadığını savunuyor. Ekibin açıkladığı verilere göre uygulama 300 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve 35 yapay zeka modeli üzerinden bir milyon istek işledi. Kullanıcılar ZETA kilitleyerek uygulamada harcayabilecekleri krediler elde edebiliyor.

Teklifte, Cosmos SDK tabanlı bir ağı sürdürmenin güvenlik güncellemelerini çok sayıda bağımsız doğrulayıcıyla koordine etmeyi gerektirdiği vurgulandı. Ekip, Solana'ya geçişle geliştirme çalışmalarını ZETA ve Anuma üzerinde yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Kripto ParaYapay ZekaSolanaSon Dakika

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SON DAKİKA: ZetaChain yeni adresi Solana olacak - Son Dakika
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