Zuckerberg'den Polymarket ve Kalshi'ye rakip tahmin piyasası hamlesi - Son Dakika
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Zuckerberg'den Polymarket ve Kalshi'ye rakip tahmin piyasası hamlesi

Zuckerberg\'den Polymarket ve Kalshi\'ye rakip tahmin piyasası hamlesi
24.06.2026 12:01
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına Polymarket ve Kalshi ile rekabet edecek "Arena" adlı bir tahmin piyasası uygulaması geliştirme talimatı verdi. Uygulamada kullanıcılar para yerine video oyunlarındaki gibi bir puan sistemiyle bahis oynayacak.

Konuya hâkim iki çalışanın aktarımına göre uygulama, Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyarlarca kişinin kullandığı platformlarından bağımsız çalışacak. Şirkete yakın isimler girişimi deneysel ama öncelikli bir hamle olarak nitelendiriyor.

Kullanıcıların gerçek para yatırmayacağı, uygulamanın büyük olasılıkla video oyunlarını andıran bir puan sistemine dayanacağı belirtiliyor. Meta yine de ileride gerçek parayla bahis seçeneğini tamamen dışlamıyor. Proje, Zuckerberg'in internetteki yeni sosyal davranışlardan doğan farklı uygulama türleri yaratma planının bir parçası olarak görülüyor.

Arena isimli bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda, tahmin piyasalarında lider konumdaki Polymarket ve Kalshi'ye doğrudan rakip olacak. Meta'nın uygulamaları mart ayı itibarıyla günlük 3,56 milyar kullanıcıya ulaşıyor. Sektördeki büyümenin boyutunu, Kalshi'nin 1 milyar dolarlık yatırım turunun ardından eriştiği 22 milyar dolarlık değerleme ortaya koyuyor.

KALSHİ VE POLYMARKET SORUŞTURMA GÜNDEMİNDE

Hızla büyüyen tahmin piyasaları, dünya genelinde düzenleyicilerin ve yasa koyucuların artan ilgisini çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir denetim komitesi başkanı, Kalshi ve Polymarket'te içeriden bilgiyle işlem yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ülkenin emtia vadeli işlemler düzenleyicisi CFTC çeşitli eyalet otoriteleriyle hukuki mücadele yürütürken yasa koyucular içeriden bilgiyle işlem ve kamu görevi sırasında gizli bilgiden kazanç sağlanması gibi sorunlara yönelik yeni düzenlemeleri değerlendiriyor.

Sektöre yönelik kaygıların bir bölümü somut olaylardan besleniyor. Bir askerin, ABD güçlerinin ocak ayında gözaltına aldığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanmasına dair bir Polymarket sözleşmesinden 400 bin doların üzerinde kazanç sağladığı öne sürülüyor. Gannon Ken Van Dyke adlı askerin aralık ayında hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Polymarket'in ise hafta sonu basına yansıyan bir habere göre çok sayıda sosyal medya içerik üreticisine para ödeyerek sahte bahis videoları çektirdiği ileri sürülüyor.

LİBRA'DAN USDC'YE META'NIN KRİPTO GEÇMİŞİ

Meta, kripto ve blok zinciri alanında daha önce de adım atmayı denedi. Şirketin 2019'da duyurduğu Libra adlı stablecoin projesi, düzenleyici tepkilerin ardından önce Diem adını aldı ve 2022'de tamamen rafa kalktı.

Şirket bu yılın nisan ayında Kolombiya ve Filipinler'deki bazı Facebook içerik üreticilerine USDC ile ödeme yapmaya başladı. Bazı ABD'li yasa koyucular ise Meta'nın ülke içindeki stablecoin planlarına yönelik kaygılarını dile getirdi.

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Son Dakika Kripto Para Zuckerberg'den Polymarket ve Kalshi'ye rakip tahmin piyasası hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zuckerberg'den Polymarket ve Kalshi'ye rakip tahmin piyasası hamlesi - Son Dakika
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