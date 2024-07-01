Alibaba Blockchain alanında genişlemeye devam ediyor

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Ant Group, finansal teknoloji ve Blockchain sektöründe büyük bir yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, iki önemli Blockchain biriminin kayıtlı sermayesini milyonlarca yuan artırarak sektördeki etkinliğini ve rekabet gücünü artırıyor.

Ant Group Blockchain Alanındaki Gücünü Artırıyor

Çin merkezli dev şirket Alibaba'nın fintech kolu Ant Group, Blockchain teknolojisine yönelik yatırımlarını güçlendiriyor. Grubun Blockchain odaklı yan kuruluşu Ant Digital Technologies, kayıtlı sermayesinde önemli bir artışa gitti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardıklarına göre Ant Group bünyesindeki Ant Blockchain Technology (Shanghai) Co., Çin'deki yetkili mercilere başvurarak kayıtlı sermayesini 100 milyon yuandan 1,5 milyar yuana yükseltti. Bu rakam, yaklaşık 206,4 milyon dolara tekabül ediyor. 2018'in Aralık ayında kurulan şirket, yazılım geliştirme, donanım satışı ve bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bir diğer yandan Ant Digital Technologies'in diğer bir iştiraki olan Ant Chain (Shanghai) Digital Technology Co. da benzer bir hamle yaparak, kayıtlı sermayesini 100 milyon yuandan 2,1 milyar yuana çıkardığını duyurdu. Bu artış, yaklaşık 288,9 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor.

Ant Digital Technologies'den bir yetkili, gerçekleştirilen sermaye artırımının şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda yapıldığını belirtti. Yetkili açıklamasında, Ant Blockchain Technology (Shanghai) Co. Ltd.'nin sermaye artışının yönetim kurulu onayından geçtiği vurgulandı.