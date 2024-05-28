Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç

Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç

2.700 dolarlık bir yatırımla başlayan bir yolculuk, Shiba Inu'da 48,1 milyar token alarak milyonlarca dolarlık bir servete dönüştü. Yatırımcı, üç buçuk yıl boyunca varlıklarını koruyarak 2.700 dolarlık bir yatırımı 1,2 milyon dolara çıkardı ve milyoner oldu.

28.05.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalnızca 2.700 dolarlık bir yatırım ile başlayan bir yolculuk, Shiba Inu'da 48,1 milyar token alarak milyonlarca dolarlık bir servete dönüştü. Bu yatırımcı, kripto piyasasının zorlu dönemlerine rağmen varlıklarını üç buçuk yıl boyunca sabırla koruyarak 2.700 dolarlık bir yatırımı 1,2 milyon dolara çıkardı ve milyoner oldu.

Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç

Bir yatırımcı, meme kripto para birimi olan Shiba Inu'ya (SHIB) yaptığı küçük bir yatırımla büyük bir servete imza attı. Söz konusu kişi, 2021 yılının Ocak ayında Uniswap üzerinden yapılan bir işlemle 2.700 dolar karşılığında 48,1 milyar SHIB edindi. Yaklaşık üç yıl boyunca bu yatırımını koruyan yatırımcı, SHIB'nin fiyatı 0,000026 dolar seviyesine ulaştığında tüm birikimini 1,24 milyon dolara dönüştürmeyi başardı.

Bu işlem, ilk yatırımla karşılaştırıldığında yüzde 47,592 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Kripto para piyasası, özellikle de meme kripto para alanı, zamanlama ve piyasa dalgalanmalarına dayanıklılık gösteren yatırımcılara büyük kazanç fırsatları sunabiliyor. Etherscan verilerine göre, bu başarılı işlem yatırımcıyı milyonerler kulübüne dahil etti.

Yatırımcı 2022-2023 yıllarında yaşanan zorlu kripto kışını da atlatmayı başardı ve sonunda büyük bir kar elde etti. SHIB, son birkaç yılda değerini katlayarak arttı ve şu an son verilere göre yaklaşık 0,00002484 dolar değerinde işlem görüyor. Bu yatırımcının başarısı, meme kripto para birimlerinin potansiyelini ve kripto para piyasasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer bir başarı hikayesi olarak, başka bir yatırımcı da 2021 yılında 50 milyar SHIB alarak 2.500 dolar yatırım yaptı ve bu yatırımı şu anda 1,2 milyon doların üzerinde bir değere ulaşmayı başarmıştı.

*Bu web sitesinde sağlanan bilgiler yatırım tavsiyesi, finansal tavsiye, alım satım tavsiyesi veya başka türde tavsiye teşkil etmez ve web sitesinin hiçbir içeriğini bu şekilde değerlendirmemelisiniz.

Shiba Coin, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 13:45:44. #1.11#
SON DAKİKA: Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement