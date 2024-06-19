Bitcoin ETF\'lerinin kurumsal benimsenme oranları artıyor

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Bernstein'ın yeni araştırma raporuna göre Bitcoin ve kripto para birimleriyle ilişkili hisse senetleri değerlendirilmemiş potansiyeller barındırıyor ve artık kurumsal yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelmiş durumda.

Kurumsal Yatırımcı Gözüyle Bitcoin ETF'lerinde Yeni Çağ

Bernstein Yatırım Şirketi, kripto para piyasasının geleceğine dair iyimser tahminlerde bulundu. Şirketin yaptığı araştırmalar, Bitcoin ve kripto para birimleriyle ilişkili hisse senetlerinin mevcut piyasa değerinin altında olduğunu ve kurumsal benimsemenin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Şirketin analistleri Gautam Chhugani ve Maihka Sapra tarafından hazırlanan rapor, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) perakende yatırımcıların ilgisini çektiğine dair genel kanının aksine, kurumsal yatırımcıların da bu alanda aktif olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, kurumsal talebin çoğunun yeni uzun pozisyonlar yerine stabil nakit ve arbitraj ticareti için olduğu belirtiliyor.

Analistler, Bitcoin ETF'lerinin yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde önemli finans kuruluşları ve büyük özel banka platformlarında onay sürecinin son aşamalarında olduğunu vurguluyor. Ocak ayında ABD'de ilk kez onaylanan spot Bitcoin ETF'leri, bu kripto para birimine erişimi önemli ölçüde artırmıştı.

Bernstein'ın görüşüne göre, kurumsal bazda yapılan ticaret, kripto paraların yaygınlaşması için önemli bir katalizör görevi görüyor. Bu ticaret yöntemi, spot Bitcoin ETF'leri satın alarak eş zamanlı olarak Bitcoin vadeli işlem sözleşmesi satmayı ve fiyat farklarından yararlanmayı içeriyor. ETF'lerin likiditesi arttıkça, yatırımcıların uzun pozisyon alması da kolaylaşıyor.

Rapor, yılın ikinci yarısında Bitcoin ETF'lerine olan ilginin artacağını öngörüyor. Bu artışın, ETF'leri onaylayan büyük danışmanlar ve mevcut portföylerdeki boşluklar tarafından desteklenen bir benimseme dalgası ile gerçekleşmesi bekleniyor. Bernstein'ın tahminlerine göre Bitcoin'in değeri 2025 yılına kadar 200.000 dolar, 2029'a kadar 500.000 dolar ve 2033'e kadar 1 milyon dolar seviyelerine ulaşabilir.