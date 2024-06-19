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IMF cephesinden önemli CBDC açıklaması

IMF cephesinden önemli CBDC açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Orta Asya'daki 19 ülkenin merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) kullanarak finansal kapsayıcılığı ve ödeme sistemlerinin verimliliğini artırabileceğini belirtti. Ancak, CBDC'lerin tüm sorunları çözemeyeceği ve bazı zorlukların aşılması gerektiği vurgulandı. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, ada ekonomilerinde CBDC'lerin nakit kullanımını azaltma potansiyeli olduğunu belirtti.

19.06.2024 14:05
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni raporu, Orta Doğu ve Orta Asya'da merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) potansiyelini ortaya koyuyor. Araştırma, CBDC'lerin finansal kapsayıcılığı artırma ve ödeme sistemlerini daha verimli hale getirme imkanlarını değerlendirirken, bu yeniliklerin karşılaşabileceği zorluklara da dikkat çekiyor.

IMF, CBDC'leri Fırsat Olarak Görüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni bir araştırma, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC'ler) Orta Doğu ve Orta Asya bölgesindeki 19 ülkede finansal kapsayıcılığı ve ödeme sistemlerinin verimliliğini artırabileceğini ortaya koydu. Raporda IMF yetkilileri, CBDC'lerin tek başına tüm sorunları çözemeyeceğine ve bazı zorlukların aşılması gerektiğine dikkat çekti.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, özellikle ada ekonomilerinde CBDC'lerin nakit kullanımını azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte, IMF uzmanları CBDC'lerin uygulanmasının uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu ve merkez bankalarının dikkatli bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırma, CBDC'lerin finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırma ve maliyetleri düşürme potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, bu dijital para birimlerinin benimsenmesinin kapsamlı bir değerlendirme gerektirdiğini de ortaya koydu. Ayrıca, CBDC'lerin mevcut dijital ödeme sistemlerine bir alternatif oluşturabilmesi için bazı temel engellerin aşılması gerektiği belirtildi.

IMF, üye ülkeleri CBDC'lerin ulusal para sistemlerine entegrasyonu konusunda yönlendiriyor. Küresel bir CBDC platformunun, sermaye kontrollerine olanak sağlayarak sınır ötesi ödeme maliyetlerini azaltabileceği öne sürülüyor. Bu bağlamda, Suudi Arabistan gibi ülkeler, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile iş birliği yaparak, uluslararası ticaret için CBDC kullanımını test etmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre, bölgedeki ülkelerin çoğu CBDC'leri inceliyor ve özellikle finansal kapsayıcılık ve ödeme sistemlerinin verimliliğini artırma potansiyeline odaklanıyor. Ancak, dijital ve finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olması, kimlik sorunları, finansal kurumlara duyulan güvensizlik ve düşük refah seviyesi gibi engeller, CBDC'lerin yaygın bir şekilde benimsenmesinin ve etkili olmasının önünde ciddi zorluklar olarak duruyor.

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