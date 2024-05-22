Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme

Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme

Florida Temyiz Mahkemesi, Binance.US'nin para hizmetleri lisansının askıya alınmasını iptal etti. Bu karar, Binance.US'nin ABD'deki operasyonlarını sürdürme umudunu artırdı. Karar, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun suçlu bulunmasının ardından geldi. Mahkeme, OFR'nin lisansı askıya alma yetkisinin zorunluluk değil, takdir yetkisi olduğunu vurguladı. Bu kararın ardından, Florida'daki 170.000'den fazla Binance.US kullanıcısının mali zararlardan korunması bekleniyor.

22.05.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida Temyiz Mahkemesi, Binance.US'nin para hizmetleri lisansının askıya alınması kararını iptal etti, bu karar şirketin ABD'deki operasyonlarını sürdürme umudunu artırdı. Karar, Changpeng Zhao'nun suçlu bulunmasının ardından geldi ve Florida'daki yüz binlerce kullanıcı için mali istikrarı tekrar mümkün kıldı.

Binance.US, Florida'da Hukuki Başarıya Ulaştı

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance'in ABD kolu Binance.US, Florida'da hizmet vermeye devam edebilmek için önemli bir hukuki zafer elde etti. Florida Birinci Bölge Temyiz Mahkemesi, eyaletin Mali Düzenleme Ofisi'nin (OFR) şirketin para hizmetleri lisansını askıya alma kararını hukuki dayanaktan yoksun bularak bozdu.

OFR, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun 21 Kasım 2023'te ABD'nin Kara Para Aklamayı Önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından lisansı askıya alma kararı almıştı. Ancak mahkeme, OFR'nin bu kararı alırken yeterli gerekçe sunmadığı ve daha ılımlı alternatifleri değerlendirmediği sonucuna vardı.

Mahkeme kararında, OFR'nin lisansı askıya alma yetkisinin zorunluluk değil, takdir yetkisi olduğu vurgulandı. Bu nedenle, lisansın askıya alınması için yasal dayanağa ek olarak somut gerekçeler sunulması gerektiği belirtildi.

Kararın dikkat çeken bir diğer yönü ise lisansın askıya alınmasının Florida'daki 170.000'den fazla Binance.US kullanıcısını olumsuz etkileyeceği ve ciddi mali zararlara yol açabileceği oldu. Mahkeme, müşterilerin piyasa dalgalanmaları nedeniyle dijital varlıklarını zorunlu olarak tasfiye etmek zorunda kalmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

OFR, Zhao'nun mahkumiyetinden bir hafta sonra Binance.US'nin lisansını askıya almış ve bu karar diğer eyaletler tarafından da benzer şekilde izlenmişti. Ancak, mahkeme kararının temyize açık olduğunu belirtmekte fayda var.

Binance.US, Florida dışında Alaska, Maine, Kuzey Carolina ve Oregon eyaletlerinde de lisans sorunları yaşıyor. Georgia ve Ohio'da durum belirsizliğini korurken, şirket Hawaii, Minnesota, New York, Teksas ve Vermont'ta ise hiçbir zaman faaliyet göstermedi. Binance.US, Florida'daki hukuki süreç sonuçlanana kadar yeni kullanıcı kaydını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement