Matter Labs, ZK Ticari Marka Başvurusundan Vazgeçti - Son Dakika
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Kripto

Matter Labs, ZK Ticari Marka Başvurusundan Vazgeçti

Matter Labs, ZK Ticari Marka Başvurusundan Vazgeçti

Matter Labs, ZK terimini ticari marka olarak tescil ettirme girişiminden geri adım attı. Kripto topluluğunun çağrıları ve rakip projelerin eleştirileri etkili oldu. Şirket, ZK teriminin kamusal mülkiyet olarak kalması gerektiğini belirtti.

03.06.2024 11:55
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Matter Labs, Blockchain dünyasından gelen sert eleştirilerin ardından ZK ticari marka başvurusundan resmi olarak vazgeçti. Kripto topluluğunun önde gelen isimlerinin, ZK'nın herkes için açık ve ticari olmayan bir kaynak olarak kalması gerektiğine yönelik çağrıları büyük rol oynadı.

ZK Terimi Kamusal Mülkiyet Olarak Kalacak

Ethereum ağının ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla geliştirilen Katman 2 projelerinden biri olan zkSync'in arkasındaki firma Matter Labs, kripto para sektöründe sıkça kullanılan "ZK" (Zero-Knowledge) terimini ticari marka olarak tescil ettirme girişiminden geri adım attı. Şirketin bu kararı almasında, sıfır bilgi ispatları alanında önemli çalışmaları bulunan Shafi Goldwasser ve Silvio Micali gibi akademisyenlerin yanı sıra, Polygon ve StarkWare gibi rakip projelerin yöneticilerinin sert eleştirileri etkili oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Matter Labs yetkilileri, "ZK" ifadesinin tarafsız bir şekilde yönetilmesinin mümkün olmadığını belirterek, toplumun yararına kullanılması gereken bu terimin ticari bir marka haline getirilmesinin doğru olmayacağını vurguladı. Öte yandan, şirket "ZKJ" adını verdikleri kendi token'larını piyasaya sürme hazırlıklarına devam edeceklerini ve bu sürecin marka tescili tartışmalarından etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

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Son Dakika Kripto Matter Labs, ZK Ticari Marka Başvurusundan Vazgeçti - Son Dakika

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