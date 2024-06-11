Tether 2025 yılı için hedeflerini büyüttü - Son Dakika
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Tether 2025 yılı için hedeflerini büyüttü

Tether 2025 yılı için hedeflerini büyüttü

Önümüzdeki yıl, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarına odaklanarak büyük yatırımlar yapmayı planlayan Tether, finans dünyasında dikkat çekici bir gelişim gösteriyor. Piyasa hacmine göre dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, bu stratejik hamlelerle piyasalardaki konumunu daha da güçlendirme peşinde. Şirket, son iki yılda bahsi geçen sektörlere yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi ve bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyor.

11.06.2024 19:41
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Önümüzdeki yıl, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarına odaklanarak büyük yatırımlar yapmayı planlayan Tether, finans dünyasında dikkat çekici bir gelişim gösteriyor. Şirket, bu stratejik hamlelerle piyasalardaki konumunu daha da güçlendirme peşinde.

Tether Yenilikçi Yatırımlarla Finansı Yeniden Şekillendiriyor

Piyasa hacmine göre dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, önümüzdeki yıl için yatırım stratejisinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Şirketin üst düzey yöneticisi Paolo Ardoino yaptığı son açıklamada Tether'in gelecek dönemde finans teknolojileri, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarına ağırlık vereceğini açıkladı.

Son iki yılda bahsi geçen sektörlere yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Tether, bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyor. Ardoino, şirketin elde ettiği gelirlerin önemli bir bölümünü ABD hazine bonoları ve çeşitli menkul kıymetlere yatırarak değerlendirdiğini, ancak bundan sonra yeni anlaşmalar için daha fazla kaynak ayıracaklarını belirtti.

Tether'in nihai amacının, teknoloji yatırımları aracılığıyla geleneksel finans sektöründe bir dönüşüm yaratmak olduğunu vurgulayan Ardoino, "Bu sayede Google, Amazon ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerine olan bağımlılığımızı azaltmayı umuyoruz."açıklamasını yaptı.

Şirketin geçmiş dönemde hayata geçirdiği yatırımlar arasında, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışan Blackrock Neurotech'teki 200 milyon dolarlık çoğunluk hissesi ve veri depolama hizmetleri sunan Northern Data Group ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşması dikkat çekiyor.

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