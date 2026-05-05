1 Mayıs\'a Özel Mesaj

05.05.2026 22:57
Cengiz Şimşek, 1 Mayıs'ta emeğin önemine ve çalışan haklarına dikkat çekti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin toplumların gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Şimşek, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "Emek en yüce değerdir. Ülke kalkınmasının lokomotifi olan üretimin temelinde de alın teri vardır" dedi.

"Başarı ortak çabanın ürünüdür"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve ihracatta ulaştığı güçlü konumun arkasında çalışanların özverisi ve emeğinin bulunduğunu belirten Şimşek, "Sanayide elde edilen başarı ortak bir çabanın ürünüdür" şeklinde açıklamada bulundu.

"Çalışan hakları önemli"

Çalışan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Şimşek, çalışma hayatında sağlanacak iyileştirmelerin hem verimliliği artıracağını hem de toplumsal refaha katkı sunacağını dile getirdi. Gaziantep OSB'de çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projelere de değinen Şimşek, hayata geçirilen sosyal ve altyapı yatırımlarıyla çalışanların daha iyi şartlarda yaşam sürmelerinin hedeflendiğini belirtti.

"300 bin kişilik büyük bir aileyiz"

Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulunarak, Türkiye'nin kalkınmasında emeğiyle katkı sunan tüm çalışanların gününü kutladı. Şimşek, mesajını, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak yaklaşık 300 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz" sözleriyle tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

