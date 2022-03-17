1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
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1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak

17.03.2022 14:04

1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacakKOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kitap fuarıyla yaklaşık 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak.

1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kitap fuarıyla yaklaşık 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak.

Darıca'da düzenlenecek olan kitap fuarı için; Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelmesi planlanan kitap fuarında yaklaşık 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak. 100 yayınevinin yer alacağı fuarda, öğrenciler ve diğer sanatseverler yazarlarla da sohbet etme imkanı bulacak. 21-31 Mart tarihleri arasında çeşitli söyleşi ve konferansların da içerisinde olacağı kitap fuarı, Darıca Belediyesi Kapalı Pazar Alanında gerçekleşecek. Öğrencilerin fuara ulaşımı ise belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

"Yaklaşık 1 milyon kitap Darıca'mızda halkımızla bir araya gelmiş olacak"

Fuar hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Allah nasip ederse ikincisini düzenleyeceğiz. 21 Mart -31 Mart arası 10 günlük bir etkinliğimiz olacak. Burada yaklaşık 100 tane yayınevimiz kitaplarını sergileyecek. Yaklaşık 1 milyon kitap Darıca'mızda halkımızla bir araya gelmiş olacak. Birçok yazarımız gelecek, bazı söyleşiler ve benzer etkinlikler de olacak. Bu süreç içerisinde kitap fuarında özellikle gazeteci arkadaşlarımızın sempozyumları olacak. Özellikle Mete Yarar gibi Bekir Develi gibi Nedim Şener gibi bazı yazarlarımızı da vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu etkinliği kapalı pazar yerinde biz yapacağız. Önemli bir fuar eksikliğini de kapalı pazar yeriyle gidermiş olduk. Allah nasip ederse fuarımız açıldıktan sonra sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arasında, hafta sonu da sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet edecek" dedi.

"200 bine yakın bir ziyaretçiyi bekliyoruz"

İlkokul öğrencilerine 25 bin kumbara dağıttıklarını kaydeden Başkan Bıyık, "Bu dağıttığımız kumbaralarla beraber çocuklarımızda para biriktiriyor. Biriktirdikleri paralarla kitap alıyorlar. Çocuklarımıza da bir nevi bunu aşılamamız gerektiğine inanıyoruz. Paranın kıymetli olduğunu, biriktirmenin faydalı olduğunu, harçlıklarından artırarak bir kitap almanın o çocuk için çok daha değerli olacağını düşünüyoruz. Onun için böyle bir etkinlik de yaptık. Biz bu öğrencilerimizi okullarından ücretsiz bir şekilde alıp kitap fuarlarına gelmesini, oraları dolaşmasını, görmesini, alışveriş yapmasını, istediği kitaba çok daha ekonomik fiyatlarla oralarda ulaşmasını sağlayacağımız imkanları da sunacağız. Kitap fuarında ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Geçen sene 80 bin kişi ziyarette bulunmuş. Bu yıl konseptimizi biraz genişlettik. İnşallah 200 bine yakın bir ziyaretçiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kitabın insana geniş bakış açısı kazandıran, hoş vakit geçirten ve birçok yazarın tecrübesinin birebir alınmasını sağlayan önemli bir olgu olduğunu dile getiren Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise "Buna rağmen ülkemizin kitap okuma alışkanlığı çok düşük. Bu tarz etkinlikler umarım gelenekselleşir. Darıca kitap fuarıyla, eğitimiyle, kültürüyle ve benzeri sanat ekinlikleriyle zaten anılmaya başlandı. Bu inşallah daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak
1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak
1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak

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Kocaeli, 31 Mart, Pazar, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika


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