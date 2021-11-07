"10. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması" Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3 gün süren "10. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması" sona erdi.

Etkinlik kapsamında Altıeylül Belediyesi bünyesinde kurulan "Altıeylül Kent Sahnesi"nin tanıtım toplantısı, bir otelde yapıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Altıeylül Kent Sahnesi bünyesinde sanat yönetmeni olarak Balıkesirli sanatçı Onur Ayhan'ın görevlendirilmesinden dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür etti.

Gelecekten umutlu olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu ailenin en önemli sırrı, siyaset üstü bir kurum olması. Her partiden belediye tiyatromuz, her düşünceden sanat yönetmenimiz var. Yan yana geldiğimizde tek konuşmadığımız şey siyaset. Bizim mesleğimiz insanı insana insanla anlatma ama en önemlisi insanca anlatma sanatı. Ege Denizi'nin değdiği bölgenin bütün illeri aramızda. 10 ilden 35 ilçe aramızda artık o ilçelerinden biri de Altıeylül Kent Sahnesi aramızda. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz ve sanata siyaset üstü baktığınız için teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Avcı ise Altıeylül Belediyesini bir aile olarak gördüklerini vurguladı.

Onur Ayhan'ı da bu aileye kattıklarına değinen Avcı, "Özellikle köylerimizde gezici çocuk tiyatroları ile etkinlikler sunacağız. Mart ayı içinde 1 hafta sürecek Tiyatro Günleri etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Haziran ayında Altıeylül Köy Tiyatro Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her ay bir şehir tiyatrosunu ağırlayacağız. İnşallah şehrimiz için bu güzel memleketimiz için yorulmadan, emek sarf ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda Avcı, 10. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması'na katılan oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.