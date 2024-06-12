Kültür Sanat

100 kadın, tarihi Pertek Kalesini gezdi

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen ve yaklaşık 100 kadının katılım sağladığı gezi etkinliği çerçevesinde tarihi Pertek Kalesi gezildi. Sezonun ilk ziyaretçilerini karşılayan tarihi kale, eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini martılar eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllük Hareketi tarafından kentte yaşayan kadınlara yönelik gezi etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ve yaz boyunca belirli aralıklarla düzenlenecek olan turların ilki, tarihi Pertek Kalesi gezisiyle başladı. Toplanma noktalarından alınan kadınlar, Pertek feribotu ile Keban Baraj Gölü turu ve Pertek Kalesini gezerek yüzlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız yaşadığımız coğrafyaya değer katmak"

Güzel bir etkinlik icra ettiklerini belirten Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, "Amaçlarımızdan bir tanesi yaşadığımız coğrafyaya değer katmak ve bu coğrafyayı gün yüzüne çıkarmak. Bugün de bu misyonumuza uygun bir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Özellikle bölgemizin önemli turizm değerlerinden biri olan Pertek Kalesi'ni kadınlar ile beraber keşfettik. Pertek'in güzel doğasını, kaplıcasını, sağlık turizmini hep beraber keşfettik. Bu bağlamda bu projede emeği geçen sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geziye katılan ve düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyetini dile getiren kadınlardan İnci Aydın, " Çok güzel yerleri ve Petek Kalesini gezdik. Ayrıca birçok etkinlik yapıldı. Bu gezimize 100 kişilik arkadaş ile katıldık" diye konuştu.

Katılımcılardan başka bir kadın ise "Çok güzel yerler geziyoruz. İlk defa burayı keşfettik çok güzel bir yerdi. Tarihi yer olması bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.