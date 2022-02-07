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100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak - Son Dakika

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

07.02.2022 15:59

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor.

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

KASTAMONU Kastamonu'da, 1929 yılından itibaren arşivlenen yaklaşık 450 bin sayfa yerel gazete, yapılacak yazılımla sanal kütüphaneye taşınacak. Vatandaşlar, Kastamonu'daki yaklaşık 100 yıldır basılan gazeteleri sanal kütüphaneden okuyabilecek.

Kastamonu'da 1929 yılından itibaren İl Halk Kütüphanesi tarafından ciltlenen gazeteler, sanal ortamda saklanacak. 1929 yılından itibaren kütüphane koleksiyonunda yer alan bin 10 ciltten oluşan yaklaşık 450 bin sayfa yerel gazete, hayata geçirilecek proje ile dijital ortama aktarılacak. Kastamonu tarihine tanıklık eden gazeteler, proje kapsamında yapılacak yazılım sayesinde vatandaşların da hizmetine sunulacak. Vatandaşlar, bilgisayarları ve cep telefonları üzerinden 1929 yılından beri arşivlenen gazeteleri okuyabilecek. Gazetelerin 1 yıl içerisinde sanal ortama taşınarak projenin tamamlanması hedefleniyor.

"Yarınlara, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel kültürel miraslardan birisi olacak"

Proje kapsamında ilgili kurumlar ve sponsor firma arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Elimizde bulunan bu yazılı basımlar çok büyük bir zenginlik. Bunun farkındayız. Geçen sene cemiyet başkanımız bunu bizimle paylaşmıştı. Biz süreci başlatmıştık. Ama gördük ki bunu devam ettirmemiz mümkün değil. Manuel olarak kendi ekibimiz tarama yapıyordu. Baktık ki biz bunu 10 yıla bitiremeyiz. Bu konuyu ilimizdeki birçok sorumluluk projesinde her zaman ön planda yer alan Kastamonu Entegre firmamız sıcak baktı. Daha sonra bununla alakalı detayların belli olmasının ardından firma olarak bunun dijital ortama aktarılmasının maddi yüklenmesini kabul ettiler. Çok büyük zenginlik kattılar. Bunun bir sonraki aşamasında herkes cep telefonundan bile bu sanal kütüphaneye, dijital ortama ulaşabilecek. Yarınlara, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel kültürel miraslardan birisi olacak" dedi.

Daha sonra konuşan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da gazetelerin sanal ortama taşınması ile yangın, afet ve benzeri durumlardan korunmuş olacağını ve gelecek nesillere aktarabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak
100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak
100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

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Gazeteler, Kastamonu, Gazete, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor... Kastamonu'nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak - Son Dakika


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