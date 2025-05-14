12 Öfkeli Trabzon\'da Sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosunun "12 Öfkeli" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Reginald Rose'nin yazdığı, Necati Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rejisörlüğünü Akif Yeşilkaya'nın yaptığı oyunda, Alper Tazebaş, Ulaş Ersoy, İrfan Kılınç, Edip Tümerkan, Akın Berk Sağıroğlu, Özlem Millici, Dilek Arıbal, Murat Kesim, Onur Kayabaşı, Hüseyin Mert Ceylan, Eren Özkan, Kadircan Şeren ve Doğukan Soykök rol aldı.

Yönetmen yardımcılığını Dilek Bozkurt'un yaptığı oyunun dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziğini de Arın Aykut üstlendi.

İlgiyle izlenen oyunun ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.