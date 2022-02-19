14. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

14. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

ADANA - Adana'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki kitap fuarının açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bir organizasyonun başarılı ve faydalı olmasının altında o kentin kolektif çalışması var. Fuarın Adana'ya faydalı olması noktasında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Biz İnce Memed Kütüphanesi açtık. 17 bin kitap kapasitesi var ve şuandan 10 bin kitabı geçti. Fuara vatandaşlarımız rahat gelsin diye otobüs taşımalarını da arttırdık. Fuarımız her sene canlı oluyor. Civar illerden gelen vatandaşlarımızda oluyor. Kitap okumak, insan hayatında çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise her fuarın katılımcı kitlesi olduğunu ancak kitap fuarının herkese hitap ettiğini söyledi. Elban, "Önceki yıllarda rekorlar getirmiş fuarın bu sene de rekorlar getireceğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri stantları gezdi.

Fuara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Fuar, 27 Şubat'ta sona erecek.

Fuar hakkında

Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları ürünlerini sergileyerek, ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Çukurova 14. Kitap Fuarı 19-26 Şubat 2022 tarihlerinde 10.00 - 20.00 saatlerinde, son gün olan 27 Şubat 2022 tarihinde ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Adana'da bir önceki kitap fuarı 2020 yılında düzenlenmiş ve 300 katılımcı firma ürünlerini sergilemişti. Fuarı 59 bin 215'i öğrenci olmak üzere, 368 bin 334 kitapsever ziyaret etmişti.