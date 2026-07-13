15 Temmuz Anma: Balıkesir\'de Fotoğraf Sergisi

Balıkesir Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlara fotoğraf sergisiyle devam etti. Rektörlük binası girişinde açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi", hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kararlılığı ve demokrasi mücadelesini yansıtan kareleri ziyaretçilerle buluşturdu.

Serginin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Selçuklulardan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan tarih boyunca bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla, kahraman gazileri ise şükranla andıklarını ifade eden Rektör Oğurlu, özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerini de rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti. Rektör Oğurlu, hain darbe girişiminin 10. yılında da bu kalkışmayı bir kez daha lanetlediklerini ve milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlılığın daima hafızalarda yaşayacağını sözlerine ekledi.

Programda söz alan 15 Temmuz Gazisi ve Balıkesir Üniversitesi personeli Murat Ceylan, 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte milli iradeye sahip çıkmak amacıyla bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinde yaşananları anlattı. Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Ceylan, o geceye ilişkin tanıklıklarını katılımcılarla paylaştı. Ceylan, 15 Temmuz'u ve o gece verilen demokrasi mücadelesini unutmayacağını ifade ederek, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını dile getirdi.

Serginin açılışına Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı. Programda ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin kısa video gösterimi gerçekleştirildi. - BALIKESİR