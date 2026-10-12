15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 115 ülkeden bin 328 film başvurusu yapıldı - Son Dakika
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15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 115 ülkeden bin 328 film başvurusu yapıldı

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15. Uluslararası Kısa Film Festivali\'ne 115 ülkeden bin 328 film başvurusu yapıldı
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İnönü Üniversitesi'nin 26-28 Ekim 2026'da düzenleyeceği 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 115 ülkeden bin 328 film başvurusu yapıldı. Ön eleme jürisinin her kategoride seçeceği 10 film 16 Ekim 2026'da festivalin internet sitesi ve FilmFreeway'de ilan edilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 115 ülkeden bin 328 film başvurusu yapıldı. Ön elemeyi geçen filmler, 16 Ekim'de açıklanacak.

15. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları tamamlandı. Uluslararası ve ulusal kategorilerde gerçekleştirilen başvurularda 746 uluslararası kurmaca, 232 ulusal kurmaca, 210 uluslararası belgesel ve 140 ulusal belgesel film yer aldı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ön jüri değerlendirmeleri de başladı. Her kategoride ön eleme jürisi tarafından seçilecek 10 film, 16 Ekim 2026 tarihinde festivalin resmi internet sitesi ile FilmFreeway üzerinden ilan edilecek.

Sinemanın Kalbi Malatya'da atacak

"Hikayeni Beyaz Perdeye Taşı" sloganıyla düzenlenecek festival 3 gün sürecek. Festival programında finalist filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimleri gerçekleştirilecek. Festivalde genç sinemacıların eserlerinin izleyiciyle buluşturulması ve öğrencilerin sinema sektörünün temsilcileriyle bir araya gelmesi hedefleniyor. Ayrıca belediyelerin desteğiyle Malatya'nın farklı noktalarında açık hava film gösterimlerinin yapılması planlanıyor.

Festival programı ve duyurularına festivalin resmi internet sitesi festival.inonu.edu.tr ile İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu'nun sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
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