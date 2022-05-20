160 yıllık bandodan, müze bahçesinde konser

AMASYA - Amasya Müzesi'nde Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık 160 yıllık geçmişi bulunan Amasya Belediyesi Bandosu ve ilkokul öğrencilerinden oluşan bando ekibi birlikte konser verdi.

Tarihi eserlerin arasında renkli görüntülere sahne olan konserde marşlar çalındı. İki bandonun performansı izleyenler tarafından alkışlandı. Minik öğrenciler konser sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Müze binasının içinde düzenlenen etkinliği izleyip ressam Safinaz Makasoğlu'nun sergisinin açılışını eşi Esra Masatlı ve öğrencilerle birlikte yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Etkinlikten memnuniyet duyduk. Tarihi eserlerimizin kuşaklar boyu korunup anlamının da bilinerek gelecek zamanlara taşınması en büyük isteğimizdir" diye konuştu.