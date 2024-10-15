1600 Yıllık Kilisenin Kubbesi 100 Yıl Sonra Yerine Takıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

1600 Yıllık Kilisenin Kubbesi 100 Yıl Sonra Yerine Takıldı

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Diyarbakır'da Saint George Kilisesi'nin kubbesi, deprem sonrası 100 yıl aradan sonra yerleştirildi.

15.10.2024 17:54
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Diyarbakır'da1600 yıllık Saint George Kilisesi'nin kubbesi 100 yıl sonra takıldı

DİYARBAKIR - 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldıktan sonra restorasyonuna başlanan Diyarbakır'da 1600 yıllık Saint George Kilisesi'nin kubbesi 100 yıl sonra yerleştirildi.

Diyarbakır'da 1600 yıllık Saint George Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası restorasyon çalışmalarına başlanıp devam ederken, kilisesinin 40 metre çevre genişliğinde, 14 metre çapında ahşap konstrüksiyon üzerine polikarbon malzeme ile oluşturulan kubbesi 100 yıl sonra vinçle yerine yerleştirildi.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır'ın, kültür varlıkları bakımından oldukça zengin bir kent olduğunu, Neolitik dönemden günümüze yaklaşık 10 bin yıldır insanoğlunun burada çok önemli medeniyetler kurduğunu söyledi.

Çok sayıda camisi, kilisesi, han, hamamı, köprüsü olan bir kent olduğuna değinen Gizligöl, "Şu anda içinde bulunduğumuz alan ise Diyarbakır Müze Kompleks alanı. Burada 14 tescili yapımız var. Bu tescilli yapılardan bir tanesi de Saint George Kilisesi. Saint George Kilisesi, Roma İmparatorluğu döneminde bu bölgede inşa edilen Hristiyanlık dünyasının ilk ibadet yerlerinden biridir. MS.3. yüzyılda inşa edildiğini düşünüyoruz. Uzun süre kilise olarak kullanıldıktan sonra Orta Çağ'da eklentiyle birlikte hamama dönüştürülüyor. Daha sonra ise 19. Yüzyılda terk ediliyor. 20. Yüzyılın başlarında ise kubbesi çöküyor. 1910'lu yıllara kadar da fotoğrafı olduğunu biliyoruz, kubbesi sağlam. Ondan sonra kubbenin çöktüğünü biliyoruz" dedi.

6 Şubat 2023 depremiyle birlikte kilisenin ağır hasar aldığını kaydeden Gizligöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız hemen restorasyon çalışmalarına başladı. Restorasyon çalışmaları sona ermek üzere. Geçen hafta da kubbesini yerleştirdik. Yaklaşık 100 yıl sonra yerine yerleştirildi. Sanat galerisi olarak kullandığımız kilisemiz bundan sonra da yine de müzenin sanat galerisi olarak kullanılacaktır. Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz restorasyon çalışmalarına başladı, sona ermek üzere. Kilisemiz tekrardan sanat galerisi olarak kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 1600 Yıllık Kilisenin Kubbesi 100 Yıl Sonra Yerine Takıldı - Son Dakika

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