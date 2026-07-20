Şenkaya\'da Bal Festivali\'nde rekor katılım: 20 bin kişi Şirankes\'te buluştu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kültür, Sanat ve Bal Festivali, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen festival, yoğun ilgi nedeniyle şimdiye kadarki en kalabalık organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Festivalin üçüncü gün programı, Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen karakucak güreşleriyle başladı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda Başpehlivan unvanını Erkan Tuğcu kazandı. Şampiyonluğun ardından annesi Kudret Tuğcu'nun elini öperek "Gerçek emek burada" sözleriyle başarısını annesine ithaf eden Tuğcu'nun bu davranışı, festival alanındaki vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. Festival kapsamında sahne alan Kafkas halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni toplarken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde binlerce kişi halay çekerek festival coşkusunu yaşadı.

Gecenin finalinde sahne alan usta sanatçı Erdal Erzincan ise seslendirdiği eserlerle katılımcılara unutulmaz bir konser verdi. Festival boyunca sahne alan sanatçılar, Şenkayalılar ile çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşattı.

Festival alanını dolduran vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu ifade etti. Ancak yaklaşık 20 bin kişinin katılımı nedeniyle Şirankes Mesire Alanı'nın yetersiz kaldığını belirten katılımcılar, gelecek yıllarda festivalin daha geniş bir alanda düzenlenmesini istedi. Vatandaşlar ayrıca tuvalet ve lavabo sayısının yetersiz olmasının da organizasyonda hissedilen önemli eksikliklerden biri olduğunu dile getirdi.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, festivalin yalnızca Şenkaya'ya değil, bölgenin tamamına hitap ettiğini belirterek, "Bu festival sadece Şenkaya'nın festivali değil, çevre ilçelerimizin de festivalidir. Türkiye'nin ve bölgemizin birçok noktasından misafirlerimiz geliyor. Amacımız, bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde buluşturmak, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Renkli görüntülere sahne olan 19. Şenkaya Kültür, Sanat ve Bal Festivali, bölgenin kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına ve Şenkaya'nın turizm potansiyelinin ön plana çıkarılmasına önemli katkı sağlayarak sona erdi. - ERZURUM