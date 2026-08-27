1975 Mezunları Yeniden Bir Araya Geldi

Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden yarım asırdan fazla süre geçmesine rağmen bağlarını koparmadı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen emekli öğretmenler, 51 yıllık köklü dostluklarını ve okul yıllarındaki unutulmaz anılarını tazeledi.

Sinop'un köklü eğitim kurumlarından Sinop Kız Öğretmen Okulu'ndan 1975 yılında mezun olan dönemin sıra arkadaşları, gelenekselleşen buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci yetiştirerek kutsal öğretmenlik mesleğini icra eden emektar eğitimciler, Sinop'ta düzenlenen anı ve dostluk buluşmasında bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, öğretmenlik yıllarına ait hatıralar paylaşıldı, eski fotoğraflar yad edildi. Yılların yıpratamadığı güçlü dostluk bağlarıyla dikkat çeken 1975 mezunları, okul yıllarındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunu ilk günkü heyecanla yaşattıklarını ifade ettiler.

Neşeli anlara sahne olan buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.