2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor

08.10.2022 10:15

2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor 30 dönümlük alanda kurulu kale gün yüzüne çıkacak Bursa'da 2 bin yıllık geçmişi olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları başlıyor.

2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor

30 dönümlük alanda kurulu kale gün yüzüne çıkacak

BURSA - Bursa'da 2 bin yıllık geçmişi olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları başlıyor. Kimsenin bilmediği köyün ismini dünya duyacak.

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek köyünde bulunan Bizans döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi kale ve surları başlanılacak restorasyon çalışmasıyla gün yüzüne çıkacak. 30 dönümlük alanda kurulu olan kalenin batı burcu ve tarihi surları hala ayakta diğer bölümler ise ormanların içinde toprak altında kalmış durumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kalede çalışmalar 1 ay içinde başlanacak. Yapılan çalışmayla birlikte 30 dönüm alana kurulan kalede yaşam alanları ve surlar gün yüzüne çıkacak, çok kimsenin bilmediği kale restorasyonun ardından çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmesi bekleniyor. Bu sayede çok kimsenin tanımadığı Kestelek köyü ise her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapacak, restorasyon çalışmalarının 5-6 yıl sürmesi bekleniyor.

Köylerinde 2 bin yıllık kale bulunduğunu ifade eden Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bulunan kale 2 bin yıllık olduğu ve Bizanslılardan kaldığı söyleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş restorasyon sözü verdi. Ekipler geldi ve incelemede bulundu. 15 gün içinde yol yapım çalışmasına başlanıyor. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi ortak çalışma yaparak tarihi kaleyi gün yüzüne çıkartacaklar. Kale 30 dönümlük bir alanda kurulu etrafı surlarla çevrili burç ve surları hala ayakta, kalenin etrafı ormanlarla çevrili doğası harika bir yer restorasyon çalışmaları 5-6 yıl sürecek restorasyon bittikten sonra köyümüz çok sayıda turisti ağırlayacak" dedi.

YORUMLAR
500
Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:43:10. #1.11#
SON DAKİKA: 2 bin yıllık kalede restorasyon başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement