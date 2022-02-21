20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 20. yaşını kutlayan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış solist ve müzik topluluklarını yeniden Mersin'e taşıyacağı bildirildi.

Açıklamada, festivalin bu yıl özel programla 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacağı ve programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi.