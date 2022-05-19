21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi - Son Dakika
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21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi

19.05.2022 19:18
21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" bitti.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" bitti.

Taşhan Alem-i Çarşı'daki festivalin kapanışında Polonya'dan gelen Veloce Yaylı Çalgılar Dörtlüsü konser verdi.

Sanatçılar Paulina Tomczuk, Oliwca Stawicka, Julia Charmuszko ile Konstancja, konserde çello ve kemanlarla birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Veloce Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi - Son Dakika


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